D2S2: Spitzentrio gegen drei Schlusslichter

Biwer hat einen Lauf – das ist das Mindeste, was man sagen kann. So wird man die Favoritenrolle bei Schlusslicht Nörtzingen nicht abstreiten können und bei der aktuellen Form ist es auch schwer vorstellbar, dass der Spitzenreiter sich dort einen Fehltritt leistet. Vor einer hohen Hürde stehen die Red Boys Aspelt, die trotz guter Ergebnisse in den vergangenen Wochen als Aufsteiger gegen Red Black Luxembourg nicht zu beneiden sein werden. Wie man dennoch zu einem Punktgewinn kommen kann, wollten wir von Trainer Bryan Lobo wissen.
„Nach Gasperich und Biwer ist Red Black der dritte Favorit auf den Aufstieg, der zu uns kommt und wir behalten auch gegen sie unsere Identität und Philosophie bei. Wir gehen das Spiel mit Respekt vor diesem großen Team an, mit einem großen und erfahrenen Trainer, aber ohne Angst und in dem wir unser Spiel umsetzen wollen.
Wir sind der Underdog in dieser Partie, aber unser Team hat die ganze Woche über hart gearbeitet, um am Wochenende die maximale Punkteausbeute zu erzielen. Die Qualität ist vorhanden, die Erfahrung der 2.Division kommt nach und nach.
Am Mittwoch hatten wir ein schweres Pokalspiel mit 120 Minuten in den Beinen, aber das soll keine Entschuldigung sein, um nicht gegen Red Black zu bestehen. Wir werden taktisch und spielerisch alles daransetzen, um unsere Anhänger nicht zu enttäuschen.“
Bei Küntzig und Gegner Steinfort war zuletzt etwas Sand im Getriebe, so dass man von einem offenen Duell mit kleinen Vorteilen auf Seite der Étoile Sportive ausgehen kann. Ehleringen und seine Gäste aus Kayl-Tetingen befanden sich in den vergangenen Wochen im Aufwind, dennoch lässt die Entwicklung Vorteile bei der Union 05 in diesem Aufeinandertreffen zweier Absteiger erkennen. Ein trügerisches Heimspiel bestreitet Lasauvage: Gegner Schouweiler liegt in direkter Reichweite, ist seit zwei Spielen ungeschlagen während der FC Minière nur einen Zähler aus seinen letzten drei Partien holte. Dass es in Lasauvage aber stets schwer ist, wird in Schouweiler auch kein Geheimnis sein.
Das Derby zwischen Moutfort und Dalheim sollte vom Papier her eine klare Sache für die Gastgeber werden, die mit Ausnahme des 1.Spieltages jede einzelne ihrer Partien gewinnen konnten. Doch mit vier Punkten aus drei Spielen kannten die Adler ein kleines Hoch. Gasperich wird trotz seiner ersten Saisonniederlage vor Wochenfrist gegen die US Esch ebenfalls über die klar bessere Ausgangslage verfügen.
