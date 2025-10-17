Gasperich (in blau) empfängt die US Esch, Lasauvage (in schwarz) Schouweiler – Foto: Guy Braun

D2S2: Spitzentrio gegen drei Schlusslichter Kann Derby für Moutfort zur Falle werden? Kaum ein Spiel ohne Relevanz am Wochenende

Biwer hat einen Lauf – das ist das Mindeste, was man sagen kann. So wird man die Favoritenrolle bei Schlusslicht Nörtzingen nicht abstreiten können und bei der aktuellen Form ist es auch schwer vorstellbar, dass der Spitzenreiter sich dort einen Fehltritt leistet. Vor einer hohen Hürde stehen die Red Boys Aspelt, die trotz guter Ergebnisse in den vergangenen Wochen als Aufsteiger gegen Red Black Luxembourg nicht zu beneiden sein werden. Wie man dennoch zu einem Punktgewinn kommen kann, wollten wir von Trainer Bryan Lobo wissen. Lobo: „Wir sind der Underdog in dieser Partie“

„Nach Gasperich und Biwer ist Red Black der dritte Favorit auf den Aufstieg, der zu uns kommt und wir behalten auch gegen sie unsere Identität und Philosophie bei. Wir gehen das Spiel mit Respekt vor diesem großen Team an, mit einem großen und erfahrenen Trainer, aber ohne Angst und in dem wir unser Spiel umsetzen wollen. Wir sind der Underdog in dieser Partie, aber unser Team hat die ganze Woche über hart gearbeitet, um am Wochenende die maximale Punkteausbeute zu erzielen. Die Qualität ist vorhanden, die Erfahrung der 2.Division kommt nach und nach.