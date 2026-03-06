D2S2: Spitzenspiel Kayl-Tetingen – Red Black sticht hervor

Das Südduell zwischen dem Vorletzten US Esch und Lasauvage darf für den eigentlich favorisierten FC Minière nicht zum Trugschluss werden: trotz Niederlage fühlten die Lallinger Spitzenteam Biwer zum Rückrundenauftakt richtig auf den Zahn. Das erwähnte Biwer empfängt einen „angeschlagenen Boxer“ aus Steinfort zwar in einer Favoritenrolle, sollte sich aber nicht von der hohen Niederlage seiner Gäste vom vergangenen Wochenende blenden lassen, resultierte diese doch aus einer sehr stark dezimierten Steinforter Mannschaft. Das Spitzenspiel der 14.Runde bestreiten der Vierte Kayl-Tetingen und der Zweite Red Black Luxemburg. Die Union 05 hat fünf Spiele in Serie gewonnen und dabei sagenhafte 34 Tore erzielt! Die hauptstädtische Defensive wird in einem offenen Spiel entsprechend gefordert sein.
Schouweiler startete ebenso wie seine Gäste aus Aspelt mit einer Niederlage in die zweite Saisonhälfte. Die Formtabelle spricht für die Étoile Sportive, über die Winterpause hinweg haben die Gäste vier Spiele in Folge nicht gewinnen können. Besonders schmerzhaft für die Red Boys dürfte die Heimniederlage vom vergangenen Wochenende im Derby zuhause gegen Dalheim gewesen sein. Was man in Aspelt besser machen muss, haben wir Trainer Bryan Lobo gefragt.
„Wir erwarten am Sonntag eine defensiv stabile, motivierte und gut organisierte Mannschaft aus Schouweiler. Mit starken Neuzugängen und einem neuen, kompetenten Trainerstab weht ein frischer Wind in ihrem Team. Wir liegen punktgleich in der Tabelle und kleinste Details werden das Spiel entscheiden. Es ist zudem ein sehr wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, daher ist es umso wichtiger, mental bereit zu sein.
Ich habe in der Winterpause mit einigen Trainern gesprochen und viele Vereine hatten dasselbe Problem in ihrer Vorbereitung. Eine Vorbereitung, die nicht gut lief und das haben wir am Sonntag gespürt. Die Mentalität hat sich über die Jahre verändert. In den unteren Ligen ist das eines der größten Probleme.
Fußballerisch waren wir besser als unser Gegner. Leider hat eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters Dalheim zur Führung verholfen. In der 2.Halbzeit hatten die Dalheimer die bessere Mentalität als wir, sie wollten das Spiel gewinnen, waren aggressiver und haben den Sieg verdient. Im Fußball kommt es auf die Details an, und wir haben diese Woche daran gearbeitet, um am Sonntag gegen Schouweiler das Maximum herauszuholen.“
Dalheim selbst hat Küntzig zu Gast, das nach seinem Sieg im Nachholspiel in Lasauvage (s.u.) mit einem weiteren Auswärtserfolg im Idealfall den direkten Anschluss an die Aufstiegsränge herstellen könnte. Doch die gastgebenden „Adler“ gehen mit breiter Brust in dieses Duell. Gasperich (5.) sollte gegen Schlusslicht Nörtzingen über die besseren Karten verfügen und ein Sieg ist Pflicht, möchte man vom Ergebnis des Topspiels (s.o.) profitieren. Ähnlich sieht die Ausgangslage für Spitzenreiter Moutfort in seinem Heimspiel gegen Ehleringen aus.
Am Sonntag
Nachholspiel vom Mittwoch
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.