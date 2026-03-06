D2S2: Spitzenspiel Kayl-Tetingen – Red Black sticht hervor Wegweisende Begegnung in Schouweiler, Moutfort, Gasperich und Biwer in der Favoritenrolle von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Gasperich (dunkle Trikots) empfängt Nörtzingen, Red Black (im Hintergrund) tritt in Tetingen an – Foto: Guy Braun

Das Südduell zwischen dem Vorletzten US Esch und Lasauvage darf für den eigentlich favorisierten FC Minière nicht zum Trugschluss werden: trotz Niederlage fühlten die Lallinger Spitzenteam Biwer zum Rückrundenauftakt richtig auf den Zahn. Das erwähnte Biwer empfängt einen „angeschlagenen Boxer“ aus Steinfort zwar in einer Favoritenrolle, sollte sich aber nicht von der hohen Niederlage seiner Gäste vom vergangenen Wochenende blenden lassen, resultierte diese doch aus einer sehr stark dezimierten Steinforter Mannschaft. Das Spitzenspiel der 14.Runde bestreiten der Vierte Kayl-Tetingen und der Zweite Red Black Luxemburg. Die Union 05 hat fünf Spiele in Serie gewonnen und dabei sagenhafte 34 Tore erzielt! Die hauptstädtische Defensive wird in einem offenen Spiel entsprechend gefordert sein. Schouweiler startete ebenso wie seine Gäste aus Aspelt mit einer Niederlage in die zweite Saisonhälfte. Die Formtabelle spricht für die Étoile Sportive, über die Winterpause hinweg haben die Gäste vier Spiele in Folge nicht gewinnen können. Besonders schmerzhaft für die Red Boys dürfte die Heimniederlage vom vergangenen Wochenende im Derby zuhause gegen Dalheim gewesen sein. Was man in Aspelt besser machen muss, haben wir Trainer Bryan Lobo gefragt.