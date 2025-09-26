D2S2: Spitzenspiel in Biwer, Kellerduell in Dalheim

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Moutfort – Lasauvage ist ein besonderes, frühes Verfolgerduell im 2.Bezirk der 2.Division: beide wussten im Pokal gegen höherklassige Gegner trotz Niederlage zu überzeugen, stehen nach drei Spieltagen in der Meisterschaft mit einem guten Punkteschnitt da und dürften alles daransetzen, in Reichweite der Spitzenplätze zu bleiben. Ganz oben steht Gasperich, das Absteiger Ehleringen in der Favoritenrolle empfängt. Ganze andere Sorgen als der FC Tricolore haben Dalheim und Nörtzingen, die beide noch kein Ligaspiel gewinnen konnten, die Adler haben dabei noch nicht einmal einen Punkt und zusammen mit ihrem Gegner vom Sonntag die anfälligste Abwehr ihres Bezirks. Wir wollten vom Nörtzinger Trainer Tino Marasco wissen, wie sein Team die Abwehr stabilisieren und den ersten Sieg in diesem wichtigen Spiel holen kann.
„Natürlich ist unsere Situation nicht toll. Doch wir haben auf die kommenden zwei Spiele, gegen Dalheim und Schouweiler, gewartet. 18 Gegentore in drei Partien zu kassieren, sind deren natürlich zu viele. Wir brauchen in der Tat defensive Stabilität. Das gesamte Team muss arbeiten.
Wir trainieren zwar gut, doch es würde guttun, zu gewinnen, damit das Pendel zu unseren Gunsten ausschlägt. Deshalb kommt Dalheim gerade recht, dennoch verfügen wir nicht über die Möglichkeiten, mit fünf Stürmern anzutreten. Es wäre gut, wenn wir schon mal keine Gegentore kassieren würden. Der Block muss zusammen funktionieren.“
Im Duell der beiden „Étoiles Sportives“ im Südwesten sollten die Gäste aus Küntzig im benachbarten Schouweiler Vorteile genießen, blickt man auf den bisherigen noch jungen Saisonverlauf. Bei einem Spiel zwischen Absteiger und Aufsteiger tendiert man leicht dazu, dem Absteiger die Favoritenrolle zuzuschreiben. Betrachtet man jedoch die Tabelle, dann könnte das Spiel Kayl-Tetingen (8., 3 Punkte) gegen Aspelt (7., 6) durchaus als offen anzusehen sein.
Den Kracher des 4.Spieltages bestreiten der Tabellenzweite Biwer (9 Punkte) und der Dritte AS Red Black Luxemburg (7). Mit 3,3 bzw. 4 Toren im Schnitt pro Partie kann man sich offensiv durchaus etwas erwarten, doch auch beide Abwehrreihen wussten bislang zu überzeugen – ein echtes Spitzenspiel also! Auch bei der Begegnung US Esch – Steinfort trifft ein Aufsteiger auf einen Absteiger. Und auch hier könnte es enger zugehen, als es dem Verein aus dem Westen Luxemburgs lieb sein dürfte.
