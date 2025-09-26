D2S2: Spitzenspiel in Biwer, Kellerduell in Dalheim

Nörtzingen um Kapitän Semir Skrijelj kannte einen schwierigen Saisonstart – Foto: Paul Krier (Archiv)

Moutfort – Lasauvage ist ein besonderes, frühes Verfolgerduell im 2.Bezirk der 2.Division: beide wussten im Pokal gegen höherklassige Gegner trotz Niederlage zu überzeugen, stehen nach drei Spieltagen in der Meisterschaft mit einem guten Punkteschnitt da und dürften alles daransetzen, in Reichweite der Spitzenplätze zu bleiben. Ganz oben steht Gasperich, das Absteiger Ehleringen in der Favoritenrolle empfängt. Ganze andere Sorgen als der FC Tricolore haben Dalheim und Nörtzingen, die beide noch kein Ligaspiel gewinnen konnten, die Adler haben dabei noch nicht einmal einen Punkt und zusammen mit ihrem Gegner vom Sonntag die anfälligste Abwehr ihres Bezirks. Wir wollten vom Nörtzinger Trainer Tino Marasco wissen, wie sein Team die Abwehr stabilisieren und den ersten Sieg in diesem wichtigen Spiel holen kann. Marasco: „Wir brauchen in der Tat defensive Stabilität“