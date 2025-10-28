D2S2: Spitzenquartett gibt sich keine Blöße

Was am Wochenende los war

Das Duell der beiden Aufsteiger US Esch und Aspelt ging mit einem 1:1 zu Ende. Die Gastgeber fanden nicht gut in die Partie und sie verkomplizierten sich das Leben u.a. durch einen verschossenen Elfmeter und einen Platzverweis selber. Nach der Pause war man in Unterzahl aber besser als zuvor mit elf Spielern, fand noch den Ausgleich und hatte ganz am Ende Pech, als man an der Latte scheiterte. Stand es zwischen der AS Red Black und Küntzig zur Halbzeit noch 0:0, so konnten die Hauptstädter u.a. durch zwei Treffer von Saez Patiño am Ende mit 3:0 gewinnen und so ihren Platz in den Top 4 festigen. Steinfort gelang gegen Nörtzingen ein Kantersieg. Beim Stand von 2:0 nahm der Gästekeeper den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand und sah folgerichtig die Rote Karte (27.‘). Nach der Pause trafen die Hausherren quasi im Fünfminutentakt um schließlich mit 7:0 die Überhand zu behalten.

Omerovic: „befinden uns in einem Prozess, der seine Zeit braucht“

Steinforts Trainer Semir Omerovic nach zuletzt 7 Punkten aus drei Spielen: „Ich denke, die Höhe des Ergebnisses hat nichts mit der roten Karte zu tun. Wir haben zu Hause gespielt und es war uns wichtig, unseren treuen Anhängern etwas zurückzugeben nach den Spielen, bei denen wir nicht so gut aufgetreten sind. Der Plan war klar: von der ersten Minute an Druck machen, hoch stehen und so viele Tore wie möglich schießen. Mit allem Respekt vor Nörtzingen: wir wussten, dass wir mehr Qualität haben, und das wollten wir auch auf dem Platz beweisen.

Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen – eigentlich hätten es mehr sein müssen, aber gut. Die Wende ist einfach zu erklären: wir befinden uns in einem Prozess, der seine Zeit braucht. Dieses Jahr sind wir mit 24 neuen Spielern in die Saison gestartet, die dazu noch sehr jung sind. An jedem Wochenende stehen 5 bis 6 Jungs in der Startelf, die dieses Jahr ihre ersten Minuten im Seniorenbereich spielen.

Dabei haben wir in den ersten fünf Spielen gegen drei Topfavoriten auf den Aufstieg gespielt. Unsere Mannschaft hat viel Potenzial, viele junge, dynamische Spieler, die natürlich nicht immer alles richtig machen. Wir sind auf dem richtigen Weg, die harte Arbeit beginnt sich auszuzahlen und ich bin sicher, dass, wenn wir so weitermachen, Konzentration, Seriosität und Willen beibehalten, noch viele Siege und Punkte folgen werden!“

Eine Stunde Anlaufzeit brauchte Leader Biwer im Aufeinandertreffen der Grün-Weißen, ehe man durch ein Kopfballtor von Jonas Amberg gegen Ehleringen in Führung gehen konnte (1:0, 59.‘). Als Heusbourg kurz darauf das 2:0 folgen ließ, war der Weg zum 3:0-Heimerfolg geebnet. Noch höher gewann Kayl-Tetingen gegen Lasauvage, nämlich mit 5:0 und einem Hattrick von Saturne. Bereits vor dem Spiel ließ uns die Union 05 wissen, dass man Berufung gegen die Forfait-Wertung der Partie in Ehleringen eingelegt habe. Weiter erklärte man, dass Spieler Camara in besagtem Spiel schwer verletzt wurde und drei Tage im Krankenhaus verbringen musste.

Der Tabellenzweite Moutfort hatte in Schouweiler mehr Mühe als erwartet. Durch ein Eigentor Mitte der 1.Hälfte in Rückstand geraten, glich man in der 72.‘ aus und erst in der Schlussphase gelang den Gästen der Siegtreffer, durch den man Rang 2 festigen konnte. Tricolore Gasperich fand bei Sorgenkind Dalheim zurück in die Spur. Dazu brauchte man aber fast eine Stunde, denn so lange stand es 0:0. U.a. zwei Treffer von Mosaku sowie insgesamt sechs Tore zwischen der 56. und 86.Minute sollten aber schließlich einen klaren Auswärtserfolg bedeuten.

Feedback

