D2S2: Sechzehnjähriger erzielt einen Hattrick!

Eine gute halbe Stunde lang konnte Nörtzingen nach einer 1:0-Führung (10.‘) an eine Überraschung gegen Red Black Luxemburg glauben, dann machte ein Hattrick des erst Sechzehnjährigen Delgado Dos Reis (1:1, 39.‘, 1:2, 42.‘, 1:3, 56.‘) die Hoffnungen auf einen Punktgewinn fast im Alleingang zunichte, die Hauptstädter siegten am Ende sogar mit 5:1. Der „Neue Besen“-Effekt bzw. die „Schocktherapie“, wie Ex-Trainer Varnier es bezeichnete, zeigte in Dalheim Wirkung: gegen Aufsteiger US Esch holte man den ersten Sieg seit dem 28.September, daran sollte auch ein Platzverweis nach einer guten Stunde nichts ändern. Durch zwei Tore in der 2.Halbzeit setzte sich Gasperich mit 2:0 gegen Schouweiler durch. Der Vorsprung auf Rang 5 beträgt für den FC Tricolore damit bereits bemerkenswerte 7 Punkte.

Moutfort kann sich freuen: nicht nur über einen 3:2-Heimsieg in einem spannenden Spiel gegen Kayl-Tetingen, sondern auch über die gewonnene Tabellenführung, da Biwer patzte (s.u.). Zwar gerieten die Gastgeber früh in Rückstand, doch ein Doppelpack kurz vor der Pause von Pestana kippte das Ergebnis. Nach dem Dreh waren noch keine 10 Minuten absolviert, als Ramos Rita das 3:1 nachlegte. Saturne konnte das Ergebnis zwar wieder enger gestalten (3:2, 66.‘), zum Punktgewinn sollte es für die Union 05 aber nicht mehr reichen. Nach dem Rücktritt von Trainer Madureira konnte auch Lasauvage einen Sieg feiern, dies ausgerechnet gegen den jetzigen Ex-Leader aus Biwer. Diesem unterlief in der 25.‘ ein Eigentor zur 1:0-Führung für den FC Minière, die Ramos Rocha kurz danach mit seinem 2:0 ausbaute. Der Torschütze musste aber noch vor der Pause mit rot vom Platz. Biwers Anschlusstor in Überzahl durch Nils Amberg kam aber zu spät (2:1, 80.‘), zumal die Hausherren spät in der Nachspielzeit sogar noch das 3:1 erzielen konnten (90.‘+6).

Küntzig bezwang Aspelt mit 3:0 und konnte damit seine Negativserie beenden. Durch zwei späte Treffer in der 1.Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für den späteren Erfolg, auch das abschließende Tor erzielte man spät in der 2.Hälfte.Die Absteiger Ehleringen und Steinfort trennten sich mit einem 1:1, durch das beide auf der Stelle treten. Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung, in der Schlussviertelstunde glich Ehleringen aus. Kurz vor Schluss gab es für beide Seiten jeweils noch einen Platzverweis.

Oliveira Reis: „ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung“

Ehleringens neuer Trainer Oliveira Reis gegenüber FuPa: „Steinfort machte kurz vor der Pause das 1:0. Sie waren in der ersten Halbzeit besser, wir in der zweiten. Wir suchten und fanden das 1:1. Auf Kontersituationen hin hätten wir, aber auch Steinfort noch das 2:1 erzielen können, doch ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung und spiegelt den Spielverlauf wider. Seit meinem Amtsantritt musste ich ein wenig aufräumen, doch langsam aber sicher kommen wir in die Richtung, in die wir gehen wollen. Man sieht Fortschritte, doch es dauert noch. Die Einstellung gefällt mir, wir sind auf dem richtigen Weg und es wird auch wieder zusammen gelacht, das ist auch wichtig.“

