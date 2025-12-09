D2S2: Schouweiler überrascht Biwer

Was am Wochenende los war

Kayl-Tetingen gewann klar mit 5:0 gegen den Vorletzten US Esch, der nach einem Platzverweis schon nach 35 Minuten und einem Elfmeter gegen sich mit widrigen Umständen in diesem Südduell zu kämpfen hatte. Die Lallinger lieferten eigenen Angaben zufolge ein gutes Spiel ab, das Ergebnis sei zu hoch ausgefallen. Laut FuPa-Informationen soll US Esch-Trainer Mourad Boukellal nach der Partie seinen Rücktritt eingereicht haben. Auf dieses Thema werden wir in den kommenden Tagen näher eingehen. Die Überraschung des 13.Spieltages gelang Schouweiler, das durch einen Treffer von Bartzen nach Assist von Ferreira (56.‘) mit 1:0 gegen Topteam Biwer gewann. Die Gäste verpassten den möglich Ausgleich, als sie kurz vor Schluss einen Elfmeter verschossen (81.‘).

Braun: „eine sehr starke Biwer Offensivreihe im Griff gehalten“

Schouweilers Trainer Eric Braun zum Sieg seines Teams: „Für mich ist der Sieg mehr als verdient. Wir haben uns als Einheit präsentiert. Wir haben um jeden Ball gekämpft und eine sehr starke Biwer Offensivreihe im Griff gehalten. Biwer hatte zwar einen Elfmeter, doch einen möglichen Ausgleich hätten meine Spieler nicht verdient gehabt. Unser Tor wurde über eine super Aktion heraus gespielt. Wir hatten das oft einstudiert und das trug nun seine Früchte. Wir haben in der Formtabelle mit 9 von 15 Punkten bewiesen, dass wir es können. Man ist stolz auf die Truppe und Trainer, wenn man den Platz mit einem solchem Erfolg verlässt.“

Auch Dalheim gelang eine kleine Überraschung: zuhause gewann man trotz sehr frühen Rückstandes und nach einem Toril-Doppelpack mit 3:2 gegen Steinfort, das sich seinerseits mit drei Niederlagen in Serie in die Winterpause verabschiedet, davon aber zwei gegen Spitzenteams. Das Topspiel und Derby im Süden der Stadt Luxemburg zwischen Gasperich und Red Black ging mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg zu Ende. Die Gäste gingen per Kopfballtor nach einer Ecke in der 16.‘ in Führung, mussten aber nach einer guten Stunde das 1:1 durch einen direkt verwandelten Freistoß hinnehmen. Ein Ballverlust eines Verteidigers des FC Tricolore führte dann in der Schlussphase zur Entscheidung (1:2, 80.‘).

Moutfort kannte mit Nachbar Aspelt kein Pardon. Zwei der drei ersten Tore zum 3:0-Halbzeitstand fielen auf Standard, das 1:0 nach einer Ecke (4.‘) und das 3:0 per Elfmeter (25.‘). In der Folge verwalteten die Gastgeber ihren Vorsprung, bis sie in der Schlussviertelstunde wieder aufdrehten. Ramos Rita glänzte mit einem Hattrick binnen 13 Minuten beim späteren 8:0-Heimsieg. Ehleringen hatte eigentlich schon gewonnen, als man in einer neunminütigen Nachspielzeit und in Überzahl seinen 2:0-Vorsprung herschenkte und Schlusslicht Nörtzingen durch einen sehr späten Doppelpack von Alves De Sousa zum 2:2 tolle Moral bewies (90.‘+6, 90.‘+8)!

