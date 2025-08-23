 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
KAyl-Tetingen gastiert in Biwer
KAyl-Tetingen gastiert in Biwer – Foto: Paul Krier (Archiv)

D2S2: Saisoneröffnung am Samstag in Biwer

1.Spieltag des 2.Bezirks der 2.Division mit u.a. dem Derby US Esch - Ehleringen

Absteiger Kayl-Tetingen muss ich nach einer Vorsaison zum Vergessen gleich zum Auftakt einer echten Herausforderung stellen, wenn man am Samstag in Biwer antritt, das mit um die oberen Ränge spielen möchte. Offensichtlich etwas leichter dürfte es mit Steinfort ein anderer Absteiger haben, der die Étoile Sportive Schouweiler in heimischen Gefilden begrüßt, wo man in der vergangenen Spielzeit nur einen einzigen Sieg verbuchten konnte.

Omerovic: „die Chemie scheint zu stimmen“

Steinforts neuer Trainer Semior Omerovic (und nicht Flavio Augusto Gomes wie fälschlicherweise in unserer Saisonvorschau geschrieben): „Wir verfügen über eine komplett neue Mannschaft, nur vier Spieler sind geblieben. Ich bin überrascht, wie gut sich schon alles in den letzten fünf, sechs Wochen zusammenfand, die Chemie scheint zu stimmen. Unser Ziel ist es durchaus, oben in der Tabelle mitzuspielen. Bei allem gebührenden Respekt gegenüber Schouweiler müssen wir am Sonntag gewinnen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Wir nehmen unseren Gegner nicht auf die leichte Schulter und wie immer an einem 1.Spieltag muss man sehen, wo man steht. Mit Disziplin und Willen wollen wir mit drei Punkten in die neue Saison starten.“

Dalheim spielt auswärts beim neuen Fusionsverein AS Red Black Luxemburg. Was man sich in Zessingen erwarten kann ist für die Adler vermutlich ebenso schwierig zu sagen wie für die FuPa-Redaktion, doch man sollte sich auf einen Gegner einstellen, der oben mitspielen könnte. Aufsteiger Aspelt hat mit Gasperich gleich eine hohe Hürde vor sich während die Partie zwischen Küntzig und Moutfort, die beide in der oberen Tabellenhälfte zu erwarten sind, als offen eingeschätzt werden kann.

Nörtzingen und Lasauvage spielten beide in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg. Eine Einschätzung für die neue Spielzeit fällt schwer. Aufsteiger US Esch begrüßt zum Auftakt Absteiger Ehleringen zum Derby, das nur einmal kurz die A4 überqueren muss, um beim Nachbarn anzutreten. Der FCE wird dabei voraussichtlich eine klare Favoritenrolle einnehmen.

