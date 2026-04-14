D2S2: Red Black und Kayl-Tetingen straucheln

Gasperich erzielte das zwischenzeitliche 1:1 per Elfmeter – Foto: Guy Braun

Der 20.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Das Duell der Aufsteiger Aspelt und US Esch endete mit einem torlosen Unentschieden, was vor allem für die Gastgeber ein gefühlter Erfolg sein dürfte, konnte man damit den Verfolger auf Abstand halten. Bei 8 Punkten Vorsprung und sechs verbleibenden Spielen ist ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt getan worden. Küntzig überraschte mit einem 1:1-Unentschieden gegen das in den Wochen zuvor so to hungrige Red Black. Moutfort kehrt dadurch nach einem 2:0-Heimsieg über Schouweiler an die Tabellenspitze zurück. Die Gäste waren dabei sehr früh in Unterzahl geraten, als Abwehrspieler Antunes schon nach 4 Minuten die Rote Karte sah. Die Hausherren taten sich dennoch lange schwer, erst in der 68.' hatten sie den Bann gebrochen (1:0), das 2:0 fiel spät in der Nachspielzeit (90.'+8).

Die torreichste Begegnung des Wochenendes im 2.Bezirk der 2.Division bestritten Schlusslicht Nörtzingen und der Viertletzte Steinfort. Die Gäste setzten sich u.a. durch einen Mendes-Doppelpack mit 5:3 durch, brachten sich selber aber in Bedrängnis, als Nörtzingen nach einem 0:3-Rückstand zwischenzeitlich wieder auf 2:3 herankam. Für Steinfort war es der erste Sieg seit Mitte November letzten Jahres. Biwer (3.) hatte in Ehleringen durchaus Mühe. Die 1:0-Gästeführung (19.‘) per direkt verwandeltem Freistoß konnte der FCE fast postwendend per Kopfballtor nach einer Ecke ausgleichen (1:1, 23.‘). Pech hatten die Gäste nach einer guten halben Stunde, als ein Freistoß an die Latte ging. Der Siegtreffer für Biwer fiel kurz nach Wiederanpfiff per Elfmeter (1:2, 50.‘).

Frank Amberg: „ein pures Kampfspiel, alle waren kaputt nach dem Abpfiff“

Biwer-Trainer Frank Amberg zum Auswärtssieg: „Ich denke am Ende haben wir verdient gewonnen. Ehleringen stand gut, sehr kompakt und spielte in einem 5-4-1. Hinzu kam der Platz, auf dem viele Bälle versprangen. Für mich waren es auch deswegen ‚big points‘ für uns, da es uns gelang, auf diesem Platz zu bestehen, trotz einiger Ausfälle. Die Jungs haben alles reingeworfen, es war ein pures Kampfspiel und sie waren alle kaputt nach dem Abpfiff. Ich habe ihnen ein Sonderlob für ihren Einsatz ausgesprochen.

Am Ende spielten wir auch nur noch zu zehnt, als unser Torwart nach rund 75 Minuten rot sah. Für mich keine war das kein Platzverweis. Bei elf Minuten Nachspielzeit hatten wir über zwanzig Minuten einen Mann weniger und Ehleringen arbeitete mir vielen hohen Bällen. Ich muss aber sagen, dass Ehleringen über eine sehr gute Mannschaft verfügt, die knochenhart spielt. Sie müssten eigentlich mehr Punkte haben. Auf unserer Seite müssen wir seit dem Kreuzbandriss von Jonas Streit und vor allem nach der Winterpause selber mehr über den Kampf kommen, da uns ein wichtiger Vorlagengeber fehlt.“

Lasauvage überraschte Kayl-Tetingen mit einem 2:1-Heimsieg, ein herber Rückschlag für die Union 05 im Aufstiegskampf, wo der Abstand auf einen Relegationsplatz auf 4 Zähler anwächst. Gasperich geriet zwar gegen Dalheim früh in Rückstand (0:1, 6.‘), konnte das Ergebnis aber noch vor der Pause drehen, um am Ende mit 4:1 zu gewinnen. Dalheim verlor damit erstmals seit dem 30.November!