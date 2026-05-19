D2S2: Red Black steigt in die 1.Division auf!

Red Black, hier in früheren ASL-Trikots, steigt in die 1.Division auf – Foto: Frank Gabel

Der 25.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

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Was am Wochenende los war

Trotz Pausenführung und 1:2-Niederlage gegen Moutfort hat Aspelt den Klassenerhalt geschafft, da die US Esch bereits am Freitag verdientermaßen mit 1:5 gegen Kayl-Tetingen den Kürzeren gezogen hatte, Licina gelang dabei in der Schlussphase ein Doppelpack. Ein optisch überlegens Biwer tat sich gegen Schouweiler im letzten Drittel schwer, gewann aber letztlich durch ein Tor von Bolmer knapp mit 1:0 (27.‘) und kann am letzten Spieltag in Tetingen noch Zweiter werden, sollte Moutfort gegen Küntzig verlieren. Steinfort schoss Dalheim mit 7:1 und hat damit den Verbleib in der 2.Division ebenfalls gesichert.

Nilles: „Solche Erpressungen sind nicht mehr hinnehmbar“

Guy Nilles, Steinfort-Präsident, zur sehr schwierigen Spielzeit: „Wir mussten versuchen, die Lage mit all ihren Problemen zu beruhigen, nachdem etliche Spieler aufhörten. Generell würde ich sagen, dass viele Spieler, nicht nur bei uns, ihre Forderungen überdenken müssen. Ich weiß auch, dass wir nicht der einzige Verein sind, der damit Probleme hatte. Bei uns wurde es in der Rückrunde vielleicht stärker thematisiert, vielleicht könnte daraus ja ein Schneeballsystem entstehen. Wir dürfen uns nicht mehr von Spielern auf der Nase herumtanzen lassen. Es gibt Spieler und Trainer, die Vereine quasi als Geisel nehmen. Solche Erpressungen sind nicht mehr hinnehmbar.

Vor der Saison hatten wir 25 Spieler im Kader, in den letzten drei Monaten noch siebzehn auf dem Papier, doch in der Realität waren nur noch zwölf da. Sicher haben wir als Verein auch Fehler gemacht, doch wir mussten die Notbremse ziehen. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Spielern bedanken, die geblieben sind und in dieser schwierigen Phase weiter mitgezogen haben. Ich denke, dass auch andere Vereine die Zeichen der Zeit erkannt haben und dabei sind, beim Erfüllen von Forderungen durch Spieler zurückzurudern. Steinfort wird sich für die kommende Saison neu aufstellen. Wir werden anders funktionieren, da wir unsere Lehren gezogen haben und nicht mehr in eine solche Situation kommen wollen.“

Absteiger Nörtzingen konnte sich mit einem 5:0 gegen Ehleringen noch einmal von seiner besseren Seite zeigen. Küntzig verlor zuhause mit 1:2 gegen Lasauavge, das den Siegtreffer unmittelbar vor Schluss erzielte (De Andrade, 90.‘). Die meisten Augen waren im 2.Bezirk der 2.Division am Wochenende aber nach Pfaffenthal gerichtet, wo die AS Red Black Luxemburg mit einem 4:2-Heimsieg gegen Stadtrivale Tricolore Gasperich den Aufstieg unter Dach und Fach brachte. Einmal mehr glänzte Saez Patiño und drehte einen 0:1-Rückstand binnen weniger Minuten und hatte am Ende einen Hattrick zu Buche stehen. Auf Gaspericher Seite traf Nicolleau zwar zweimal, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Der FC Tricolore wird damit sicher in der Relegation um den Aufstieg spielen.

Nachholspiel

Am Mittwoch wird das wegen eines Gewitters abgebrochene Spiel Lasauvage - Aspelt in der 65.Spielminute beim Stand von 0:1 fortgeführt.

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr FC Minière Lasauvage Lasauvage FC Red Boys Uespelt Uespelt 20:00 live PUSH