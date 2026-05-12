D2S2: Red Black setzt Zeichen, Biwer zündet Feuerwerk

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Schlusslicht Nörtzingen hat es erwischt. Wenn auch auch nicht ganz unerwartet, so hatte man vor dem Duell gegen den Vorletzten und direkten Konkurrenten US Esch noch die Chance auf einen Punkt an die Abstiegsrelegation heranzukommen. Dieses Unterfangen scheiterte, nachdem man das Sechs-Punkte-Spiel knapp mit 0:1 verlor. Stand es zur Pause und einer Unterbrechung wegen eines Gewitters noch 0:0, so traf Batista Freitas kurz vor Schluss per Kopf zur Entscheidung (0:1, 84.‘). Durch diesen Sieg hat die US Esch sogar noch kleine Restchancen auf den direkten Klassenerhalt. Red Black ist zum richtigen Zeitpunkt der Saison in Topform. Im Gipfeltreffen in Moutfort lag man in einem guten Spiel vor der Pause mit 1:0 in Front und ließ nach dem Dreh vier weitere Tore folgen. Saez Patiño und Monteiro Teixeira trafen beim 5:0-Auswärtssieg jeweils doppelt. Der hauptstädtische Fusionsverein ist damit nur einen Punkt vom Aufstieg in die 1.Division entfernt.

👉 Restprogramm

Lasauvage – Aspelt wurde beim Stand von 0:1 in der 69.‘ aufgrund eines Gewitters abgebrochen. Es wäre der Sieg, den die Red Boys benötigen würden, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die Restspielzeit dürfte wohl demnächst nachgeholt werden, Näheres dazu lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Während Kayl-Tetingen sich am Freitag mit 3:1 in Schouweiler durchsetzte, kam Ehleringen einen Tag zuvor zu einem 3:0-Heimsieg gegen Küntzig und hat damit einen möglichen Abstieg abwenden können. Dazu haben wir FCE-Sportdirektor Pedro Rosal befragt.

Rosal: „bin froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben“

„Mit den Siegen bekamen die Jungs Selbstvertrauen. Wir haben ja ein junges Team, das eigentlich über viel Potenzial verfügt, doch man muss auch Geduld mit ihnen haben. Es hat keinen Sinn, sie unter Druck zu setzen, wenn es nicht läuft. Unser Ziel war es letztlich, die Klasse zu halten und das ist uns gelungen. Nach dem Abstieg hatten wir ja viele Spieler verloren und wir haben eine neue Mannschaft mit etlichen jungen Spielern aufgebaut. Wir hätten den einen oder anderen erfahreneren mehr gebraucht. Doch Dylan (d.Red.: Lima Borges) und Warren (Moreno dos Santos) hielten nach dem Winter die Mitte zusammen und auch die zwei Neuzugänge aus Bettemburg lieferten eine gute Rückrunde ab. Ich bin froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben.“

Gasperich (4.) kam nach u.a. einem Silva Moreira-Doppelpack zu einem ungefährdeten 5:1-Heimsieg gegen Steinfort und kann weiter Rang 2 und damit den direkten Aufstieg im Auge behalten. Dies gilt auch für den Tabellendritten Biwer, der Gastgeber Dalheim mit 9:1 in seine Einzelteile zerlegte. Nils Amberg gelang ein Hattrick, Michael Hensel traf zweimal.





