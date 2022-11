D2S2: Munsbach, ALSS und Steinfort patzen am 12.Spieltag Erste Saisonniederlage für Munsbach +++ gutes Wochenende für Luna und Kopstal +++ Abstand der Kellerkinder wächst an

„Ohne Boka habt ihr keine Chance“ wäre ein angebrachter Fangesang bei Nörtzingens nicht unbedingt zu erwartendem Heimsieg gegen Steinfort gewesen. Wieso erklären wir gleich. In einer ereignisreichen Spielminute 27 schossen die Gäste das vermeintliche 0-1, welches nicht gegeben wurde und aus dem folgenden Gegenangriff waren es die Hausherren, die durch Tavares in Führung gehen konnten (1-0, 27.‘). Auch ein weiteres Steinforter Tor zählte nicht, danach hatte man bei einer weiteren Großchance Pech ehe dem erwähnten Boka kurz vor der Pause dann doch das verdiente 1-1 gelang (42.‘).

Im Gemeindederby lehrte Schlusslicht Lasauvage Absteiger Luna das Fürchten, trat am Ende aber den kurzen Heimweg ohne Zählbares an. Mit 0-2 lag der FC Minière in Führung. Als Martins kurz nach Wiederanpfiff verkürzen konnte (1-2, 49.‘), wurde es wieder spannend, doch es dauerte bis in die Schlussphase, ehe der gleiche Spieler mit zwei weiteren Treffern das Ergebnis auf dem Kopf stellen und Luna Oberkorn den Sieg sichern konnte (2-2, 88.‘, 3-2, 90.‘ FE). Aus Lasauvage erreichte uns am Sonntag kurz nach Spielschluss die Nachricht, dass Co-Trainer Venturini seinen Rücktritt eingereicht hat.