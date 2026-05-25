 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

D2S2: Moutfort steigt an verrücktem letzten Spieltag auf

Biwer trotz Kantersieg „nur“ Dritter, Red Black wie erwartet Meister

von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die Moutforter Fans feierten einen Kantersieg und den direkten Aufstieg ihrer Mannschaft
Die Moutforter Fans feierten einen Kantersieg und den direkten Aufstieg ihrer Mannschaft – Foto: Tim Glodt

Verlinkte Inhalte

2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Der 26.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
US Esch
US EschUS Esch
4
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
9
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
10
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
4
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
0
5
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
2
9
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
3
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Wenn in sieben Spielen insgesamt 51 Tore fallen – ein Schnitt von 7,3 pro Partie – dann liegt der Schluss nahe, dass einige Mannschaften zumindest stark rotiert hatten. Leader Red Black feierte die Meisterschaft des 2.Bezirks der 2.Division mit einem 5:0-Auswärtssieg in Dalheim, Adrien Almeida gelang dort ein Hattrick. Dies war noch eines der „normalen“ Ergebnisse des letzten Spieltages.

Moutfort musste zuhause gegen Küntzig gewinnen, um den direkten Aufstieg nicht noch aufs Spiel zu setzen. Mit einem 10:0-Kantersieg gelang dies auf beeindruckende Art und Weise. Mit Leandro Roberto De Souza und Daniel Pestana gab es dort gleich zwei Hattrick-Schützen. Das Tor des Tages erzielte Bilel Hoël mit einem Schuss aus rund dreißig Metern zum zwischenzeitlichen 4:0 (32.‘).

Da nutzte Biwers 9:2-Erfolg in Tetingen inkl. Nils-Amberg-Hattrick nichts, der FC Jeunesse bleibt Dritter und muss genau wie Gasperich (4:1 gegen Aspelt) in die Relegation. Das Derby zwischen Ehleringen und der US Esch ging ebenfalls mit 4:1 an die Gastgeber. Die Lallinger gehen entsprechend mit einer dem Gefühl einer Niederlage in ihr Barrage-Spiel.

Die Relegation

👉 Barrages, Finals, Länderspiele: alle Termine und Spielorte

Gasperich spielt am 28.Mai um 19:30 Uhr in Lintgen gegen Mertert-Wasserbillig um den Aufstieg in die 1.Division. Drei Tage später trifft Biwer um 15 Uhr in Junglinster auf Fels, auch hier geht es um den Aufstieg. In der Abstiegsrelegation bekommt es die US Esch am 30.Mai um 14:30 Uhr in Lorentzweiler mit Beckerich zu tun.