D2S2: Moutfort steigt an verrücktem letzten Spieltag auf

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Was am Wochenende los war

Wenn in sieben Spielen insgesamt 51 Tore fallen – ein Schnitt von 7,3 pro Partie – dann liegt der Schluss nahe, dass einige Mannschaften zumindest stark rotiert hatten. Leader Red Black feierte die Meisterschaft des 2.Bezirks der 2.Division mit einem 5:0-Auswärtssieg in Dalheim, Adrien Almeida gelang dort ein Hattrick. Dies war noch eines der „normalen“ Ergebnisse des letzten Spieltages.

Moutfort musste zuhause gegen Küntzig gewinnen, um den direkten Aufstieg nicht noch aufs Spiel zu setzen. Mit einem 10:0-Kantersieg gelang dies auf beeindruckende Art und Weise. Mit Leandro Roberto De Souza und Daniel Pestana gab es dort gleich zwei Hattrick-Schützen. Das Tor des Tages erzielte Bilel Hoël mit einem Schuss aus rund dreißig Metern zum zwischenzeitlichen 4:0 (32.‘).

Da nutzte Biwers 9:2-Erfolg in Tetingen inkl. Nils-Amberg-Hattrick nichts, der FC Jeunesse bleibt Dritter und muss genau wie Gasperich (4:1 gegen Aspelt) in die Relegation. Das Derby zwischen Ehleringen und der US Esch ging ebenfalls mit 4:1 an die Gastgeber. Die Lallinger gehen entsprechend mit einer dem Gefühl einer Niederlage in ihr Barrage-Spiel.

Die Relegation

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Gasperich spielt am 28.Mai um 19:30 Uhr in Lintgen gegen Mertert-Wasserbillig um den Aufstieg in die 1.Division. Drei Tage später trifft Biwer um 15 Uhr in Junglinster auf Fels, auch hier geht es um den Aufstieg. In der Abstiegsrelegation bekommt es die US Esch am 30.Mai um 14:30 Uhr in Lorentzweiler mit Beckerich zu tun.