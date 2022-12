D2S2: Luna zieht mit Munsbach gleich Unentschieden zwischen Steinfort – Munsbach +++ Luna entscheidet zweites Topspiel für sich +++ erster Saisonsieg für Lasauvage

In einem von zwei Spitzenspielen ging Munsbach bereits am Donnerstag mit dem ersten Angriff durch Lukic mit 0-1 in Steinfort in Führung (4.‘). Der ehemalige BGL-Ligue-Spieler hatte nach einer knappen halben Stunde bei einem Pfostentreffer Pech, bis zur Pause hin versuchte Steinfort vergeblich, wieder heranzukommen. In einer hart geführten Begegnung gelang Mendes nach einer Stunde der Ausgleich (1-1, 59.‘), bevor Dikinz Kama bei Anbruch der Schlussviertelstunde Munsbach zum zweiten Mal in Führung bringen konnte (1-2, 77.‘). Doch auch diese sollte nicht zum Sieg reichen, da Ferreira kurz vor Schluss das 2-2 gelang (88.‘).

Ein sehr hartes und nervöses Spiel

„Es war ein sehr hartes Spiel in dem die Schiedsrichterin drei oder vier weitere rote Karten hätte austeilen können. In einer zudem nervösen Begegnung sind wohl um die fünfzig oder sechzig Fouls geschehen“ so der Munsbacher Trainer Thomas Muller gegenüber FuPa, der selber auch gelb-rot sah.