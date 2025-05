D2S2: Luna mit dem Rücken zur Wand

Bartringen (4.) bestreitet beim Spitzenreiter Kopstal ein schweres Topspiel, wäre aber mit einem Punktgewinn im Prinzip sicher in der Aufstiegsrelegation. Da die Hausherren ihren 1.Platz aber verteidigen wollen, wird der FC Sporting sich auf starke Gegenwehr gefasst machen müssen. Denn der CS Oberkorn, der seit vergangenem Wochenende als zweiter Aufsteiger feststeht, hat noch Chancen auf den Meistertitel im 2.Bezirk der 2.Division. Dafür muss man in Küntzig aber gewinnen. Was einfach klingt, ist es jedoch nicht. Biwer braucht in Dalheim ebenfalls einen Sieg, was ein realistisches Unterfangen darstellen dürfte. Denn nur im Erfolgsfall und mit Schützenhilfe aus Kopstal könnte man seine Chancen auf Platz 4 behalten.

Mit einem Punktgewinn gegen Gasperich wäre Nörtzingen quasi sicher in der Relegation um den Klassenerhalt, mit einem Sieg könnte man eventuell sogar noch auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Doch der FC Tricolore ist eine der stärksten Mannschaften der vergangenen Wochen, so dass ein Heimsieg schwer wird. Seit Wochen befindet sich die AS Luxemburg in einer negativen Spirale, so dass Gegner Minière Lasauvage Chancen auf etwas Zählbares bekommen könnte. Dies ist mit Blick auf Nörtzingen (s.o.) auch nötig. Mit einem Auswärtssieg würden die Gäste auf jeden Fell den Klassenerhalt feiern können.