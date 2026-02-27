D2S2: Letzter gegen Erster zum Rückrundenauftakt

Leader Moutfort spielt beim Tabellenletzten Nörtzingen (grüne Trikots) – Foto: Guy Braun

Die Wintervorbereitungen sind auch in der 2.Division vorbei. Ob das noch sieglose Schlusslicht Nörtzingen zum Rückrundenauftakt aber ausgerechnet gegen Spitzenreiter Moutfort eine Trendwende einleiten kann, scheint aber fraglich zu sein. Die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache zugunsten der Gäste. Auch andere Spitzenteams stehen am Sonntag vor vermeintlich leichten Aufgaben. Biwer (3.) dürfte so z.B. den Vorletzten US Esch ebenfalls in der Favoritenrolle empfangen, auch wenn die Karten nach einer so langen Pause u.U. neu gemischt worden sind. Spannender könnte es zwischen den Tabellennachbarn Küntzig (6., 21 Punkte) und Gasperich (5., 25) zugehen. Für den FC Tricolore dürfte es zunächst darum gehen, nicht zu verlieren, da die Étoile Sportive noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat und zudem eine zusätzliche Trainingswoche absolviert hat, da besagte Partie am letzten Wochenende abermals abgesagt worden war.

In Aspelt, das sich im Winter z.T. bei Zweitvertretungen höherklassiger Teams bedient hat, kommt es zum Derby gegen Dalheim, das einen neuen Torwart sowie Mittelfeldspieler aus Fameck (F) verpflichtet hat. Blickt man auf die Wochen vor der Winterpause, könnte sich ein offenes Duell andeuten, doch genau wird man dies erst am Sonntagnachmittag wissen. Für Ehleringen lief es in der Hinrunde nicht nach Wunsch. Mit dem schon im Oktober verpflichteten neuen Trainer Francisco Oliveira Reis konnte man genau wie Gegner Lasauvage unter Fred di Biase erstmals eine komplette Vorbereitung absolvieren. Wie sich das ausgewirkt hat, wird man ebenfalls in einem wohl offenen Spiel erfahren.