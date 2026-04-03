D2S2: Leader im Derby gefordert

Moutfort gastiert bei Nachbar Dalheim – Foto: Guy Braun (Archiv)

Mit drei Siegen in Serie im Rücken empfängt Kayl-Tetingen am Freitag einen FC Ehleringen, der vier seiner letzten fünf Partien verlor. Der Tabellenvierte sollte somit Favorit sein, dieser Rolle aber auch gerecht werden, da das Rennen um einen Platz unten den besten vier offen ist. Am Samstag trifft Biwer (3.) schon um 16 Uhr auf Nörtzingen. Der FC Jeunesse sollte über die deutlich besseren Karten verfügen. Steinfort wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis und wird es auch gegen Küntzig nicht leicht bekommen. Die Gäste warten aber selber auch schon seit vier Spielen auf einen Dreier. Fabio Iannelli ließ uns wissen, dass er zum Saisonende nach acht Jahren als Cheftrainer bei Küntzig aufhören wird.

Iannelli: „verteilen zu viele Geschenke“

Zum anstehenden Spiel meinte er: „Unser Problem ist, dass wir zu viele Geschenke verteilen. Wir müssen in Ballbesitz auch wieder besser spielen. Wir mussten immer einem Rückstand hinterherlaufen, es wäre gut, wenn wir einmal in Führung gehen könnten und konzentrierter gegen den Ball spielen würden.“