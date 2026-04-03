D2S2: Leader im Derby gefordert

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Mit drei Siegen in Serie im Rücken empfängt Kayl-Tetingen am Freitag einen FC Ehleringen, der vier seiner letzten fünf Partien verlor. Der Tabellenvierte sollte somit Favorit sein, dieser Rolle aber auch gerecht werden, da das Rennen um einen Platz unten den besten vier offen ist. Am Samstag trifft Biwer (3.) schon um 16 Uhr auf Nörtzingen. Der FC Jeunesse sollte über die deutlich besseren Karten verfügen. Steinfort wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis und wird es auch gegen Küntzig nicht leicht bekommen. Die Gäste warten aber selber auch schon seit vier Spielen auf einen Dreier. Fabio Iannelli ließ uns wissen, dass er zum Saisonende nach acht Jahren als Cheftrainer bei Küntzig aufhören wird.
Zum anstehenden Spiel meinte er: „Unser Problem ist, dass wir zu viele Geschenke verteilen. Wir müssen in Ballbesitz auch wieder besser spielen. Wir mussten immer einem Rückstand hinterherlaufen, es wäre gut, wenn wir einmal in Führung gehen könnten und konzentrierter gegen den Ball spielen würden.“
Im Duell der punktgleichen Teams aus Schouweiler und Lasauvage spricht die Formtabelle zugunsten der Hausherren, zu schwach schnitt der FC Minière in letzter Zeit in der Liga ab. Ein heikles Derby bestreitet Moutfort in Dalheim. Als Spitzenreiter eigentlich favorisiert, steht man der z.Z. formstärksten Mannschaft des 2.Bezirks der 2.Division gegenüber. Beeindruckende sechs Siege reihte der FC Les Aiglons seit Anfang Dezember aneinander, Moutfort dürfte also gewarnt sein.
Red Black Luxemburg ist als Tabellenzweiter gut in Schuss und dürfte in der Lage sein, gegen Aspelt (10.) zu bestehen. Mit Blick auf die Tabelle wäre ein Heimsieg auch ratsam, denn die Konkurrenz lauert hinter den Hauptstädtern. Die US Esch empfängt dann noch Tricolore Gasperich, ein Spiel bei dem die Gäste die 3 Punkte für das Aufstiegsrennen fest eingeplant haben dürften.
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