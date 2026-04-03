 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

D2S2: Leader im Derby gefordert

Moutfort in Dalheim zu Gast, Verfolger vor lösbaren Aufgaben

von Paul Krier · 03.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser
Moutfort gastiert bei Nachbar Dalheim
Moutfort gastiert bei Nachbar Dalheim – Foto: Guy Braun (Archiv)

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2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

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Mit drei Siegen in Serie im Rücken empfängt Kayl-Tetingen am Freitag einen FC Ehleringen, der vier seiner letzten fünf Partien verlor. Der Tabellenvierte sollte somit Favorit sein, dieser Rolle aber auch gerecht werden, da das Rennen um einen Platz unten den besten vier offen ist. Am Samstag trifft Biwer (3.) schon um 16 Uhr auf Nörtzingen. Der FC Jeunesse sollte über die deutlich besseren Karten verfügen. Steinfort wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis und wird es auch gegen Küntzig nicht leicht bekommen. Die Gäste warten aber selber auch schon seit vier Spielen auf einen Dreier. Fabio Iannelli ließ uns wissen, dass er zum Saisonende nach acht Jahren als Cheftrainer bei Küntzig aufhören wird.

Iannelli: „verteilen zu viele Geschenke“

Zum anstehenden Spiel meinte er: „Unser Problem ist, dass wir zu viele Geschenke verteilen. Wir müssen in Ballbesitz auch wieder besser spielen. Wir mussten immer einem Rückstand hinterherlaufen, es wäre gut, wenn wir einmal in Führung gehen könnten und konzentrierter gegen den Ball spielen würden.“

Im Duell der punktgleichen Teams aus Schouweiler und Lasauvage spricht die Formtabelle zugunsten der Hausherren, zu schwach schnitt der FC Minière in letzter Zeit in der Liga ab. Ein heikles Derby bestreitet Moutfort in Dalheim. Als Spitzenreiter eigentlich favorisiert, steht man der z.Z. formstärksten Mannschaft des 2.Bezirks der 2.Division gegenüber. Beeindruckende sechs Siege reihte der FC Les Aiglons seit Anfang Dezember aneinander, Moutfort dürfte also gewarnt sein.

Red Black Luxemburg ist als Tabellenzweiter gut in Schuss und dürfte in der Lage sein, gegen Aspelt (10.) zu bestehen. Mit Blick auf die Tabelle wäre ein Heimsieg auch ratsam, denn die Konkurrenz lauert hinter den Hauptstädtern. Die US Esch empfängt dann noch Tricolore Gasperich, ein Spiel bei dem die Gäste die 3 Punkte für das Aufstiegsrennen fest eingeplant haben dürften.

Am Freitag

Fr., 03.04.2026, 19:45 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
0
1
Abpfiff
Unser Tipp: Heimsieg

Am Samstag

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
9
0
Abpfiff
Unser Tipp: Heimsieg

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
1
1
Abpfiff
Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
5
1
Abpfiff
Unser Tipp: Heimsieg

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
3
2
Abpfiff
Unser Tipp: Unentschieden

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
2
2
Abpfiff
Unser Tipp: Heimsieg

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
2
4
Abpfiff
Unser Tipp: Auswärtssieg

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