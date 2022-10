D2S2: Küntzig stellt den Tabellenführer auf die Probe Kellerduell Nörtzingen – Lasauvage +++ Kopstal kann in Schouweiler nachlegen +++ Interessantes Spiel in Zessingen

Nörtzingen wird nach dem Überraschungserfolg in Küntzig gegen Schlusslicht Lasauvage zwar als Favorit auflaufen, doch einfach wird die Aufgabe dennoch nicht. Klarer verteilt werden die Rollen zwischen dem Vorletzten Gasperich und Absteiger Luna sein, die Gäste dürften einen Erfolg fest eingeplant haben. Munsbach, weiterhin Spitzenreiter, wird von eben Küntzig auf die Probe gestellt. Der Gegner musste sich von der eingangs erwähnten Pleite erholen und man darf gespannt sein, wie man am Sonntag auftreten wird.

Das weiterhin sehr starke Kopstal wird sich in Schouweiler nicht überraschen lassen wollen, zwischen dem CSO und Biwer wird es zu einer richtungsweisenden Begegnung kommen. Eine junge Ehleringer Mannschaft überraschte am vergangenen Wochenende gegen die ALSS und hat nun mit Steinfort ein weiteres Topteam vor der Brust.

„Im Grunde bin ich ein Ausbilder“

„Wir hatten viele neue Spieler verpflichtet, haben mit wenigen Ausnahmen aber ein sehr junges Team. Jeder zieht voll mit, im Training sind immer alle dabei, dafür muss ich den Spielern aber auch meinem Trainergespann danken“ fand der Ehleringer Trainer Mourad Boukellal eine Erklärung für die noch fehlende Konstanz in seinem Team. „Im Grunde bin ich ein Ausbilder, ich habe immer mit jungen Talenten gearbeitet. Wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln, es brauchte vielleicht eines Befreiungsschlags wie am letzten Wochenende. Die Liga an sich ist komplett offen, wir werden die Partie in Steinfort angehen wie jede andere auch“, so der letztjährige Erfolgstrainer von „Coupe du Prince“-Sieger Union Titus Petingen, der aktuell in Doppelfunktion bei Ehleringen und der UTP arbeitet.

Mit der ALSS Luxemburg und dem FC Koerich schließen am Sonntagabend zwei ambitionierte Clubs den 8.Spieltag ab.