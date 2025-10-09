Eine Szene aus dem Duell Gasperich - Moutfort in der vergangenen Saison – Foto: Guy Braun

D2S2: Kracher zwischen besten Sturmreihen der Liga Leader Gasperich empfängt Tabellendritten Moutfort, Biwer vor Härtetest gegen Küntzig

Man kann sich durchaus Spektakel beim Spitzenspiel zwischen Leader Gasperich (15 Punkte) und dem Tabellendritten Moutfort (12) erwarten: mit jeweils 19 Toren stehen sich die beiden besten Angriffsreihen des 2.Bezirks der 2.Division am Sonntag gegenüber. Für den FC Tricolore spricht, dass man mit diesem Wert das Maximum von 15 Punkten holen konnte, auch bei der um drei Einheiten besseren Abwehr haben die Hauptstädter die Nase im direkten Vergleich vorne. Moutfort hat nur zum Saisonauftakt verloren und seitdem Sieg an Sieg gereiht. Lindner: „Man merkt, dass alle in die gleiche Richtung streben“