D2S2: Kracher zwischen besten Sturmreihen der Liga

Man kann sich durchaus Spektakel beim Spitzenspiel zwischen Leader Gasperich (15 Punkte) und dem Tabellendritten Moutfort (12) erwarten: mit jeweils 19 Toren stehen sich die beiden besten Angriffsreihen des 2.Bezirks der 2.Division am Sonntag gegenüber. Für den FC Tricolore spricht, dass man mit diesem Wert das Maximum von 15 Punkten holen konnte, auch bei der um drei Einheiten besseren Abwehr haben die Hauptstädter die Nase im direkten Vergleich vorne. Moutfort hat nur zum Saisonauftakt verloren und seitdem Sieg an Sieg gereiht.
Moutforts Trainer William Lindner gegenüber FuPa: „Tricolore begann die Saison hervorragend und blieb verlustpunktfrei. Ich erwarte eine Mannschaft, die schwer zu besiegen ist, weil sie gut organisiert ist und sehr wenige Gegentore bekommt. Offensiv verfügen sie über interessante Waffen. Kurz gesagt ist es eine komplette und solide Mannschaft aus der 2.Division.
Dennoch haben auch wir unsere Stärken und wir werden alles daransetzen, das Maximum zu geben. In dieser Saison habe ich eine arbeitswillige und aufmerksame Mannschaft, die zusammenhält und eine gute Einstellung hat. Das ist für mich als Trainer wirklich eine Freude. Man merkt, dass alle in die gleiche Richtung streben. Egal wie das Ergebnis am Sonntag ausfällt, die Saison wird lang sein und in dieser Division ist kein Spiel leicht.“
In Dalheim macht man sich Gedanken, wie man seine Defensive in den Griff bekommt. Gegen Lasauvage wird es erneut nicht leicht, zu punkten. Nach dem rezenten Trainerwechsel bestreitet Ehleringen in Schouweiler ein Sechs-Punkte-Spiel, das für beide wohl den Verlauf der kommenden Wochen beeinflussen dürfte. Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenende bekommt Kayl-Tetingen gegen Schlusslicht Nörtzingen die realistische Chance, gleich einen nächsten Sieg nachzulegen.
Biwer (2.) bestreitet des zweite Topspiel des Wochenendes zuhause gegen Küntzig (5.). Ist man geneigt, den Gastgebern Vorteile einzuräumen, so könnte dies ein Trugschluss sein: Küntzig könnte als eine Art angeschlagener Boxer in den Osten reisen, Trainer Iannelli äußerte sich nach der Abfuhr vom letzten Sonntag FuPa gegenüber dahingehend, dass er seiner Mannschaft vertraue, dass sie eine Reaktion zeigen würde. Bei Absteiger Steinfort läuft es noch nicht nach Wunsch und so muss man gegen Aufsteiger Aspelt alles in die Waagschale werfen, möchte man endlich den zweiten Saisonsieg holen. Die US Esch steht dann noch vor einem schweren Heimspiel gegen Red Black.
