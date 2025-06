D2S2: Kopstal und CSO dominierten die Liga

Kopstal kehrt nach nur einer Saison Abwesenheit in die 1.Division zurück. Mit Mannschaftsgeist und einer hohen Effizienz spielte man eine tolle Saison, dabei war der Klassenerhalt das ursprünglich ausgegebene Ziel. Mit der nötigen Erfahrung und Spielern aus allen Mannschaftsteilen, die sich torgefährlich zeigten, sicherte man sich kurz vor dem Saisonende auch noch die Meisterschaft im 2.Bezirk der 2.Division vor dem CS Oberkorn. Dieser CSO bestand quasi aus jungen Wilden, verstärkt mit ein wenig Erfahrung. Mit im Schnitt knapp 24 Jahren verfügte man über die mit Abstand beste Abwehr die Liga, die zum Schlüssel des Erfolges werden sollte. Die eingeleitete Entwicklung mündete im Aufstieg, so dass man sein Ziel, eine gute Mannschaft für die Zukunft aufzubauen, erreicht hat bzw. es auf einer höheren Ebene fortsetzen kann.

Das Rennen hinter dem Spitzenduo blieb bis ganz zum Schluss offen. Schließlich sollte sich Bartringen Rang 2 mit 9 Punkten aus den letzten vier Partien sichern und nach einer überzeugenden und reifen Leistung in der Relegation gegen Pfaffenthal aufsteigen. Der FC Sporting war stets in Reichweite der oberen Ränge und hat sein Saisonziel am Ende erreicht. Dies hat zwar auch die Union Mertert-Wasserbillig, doch im Saisonverlauf gab es sowohl auf dem Platz als auch daneben viele Höhen und Tiefen. Auf einen Vorstandswechsel Anfang 2025 folgte ein Trainerwechsel . Unter Sacha Schneider musste sich die Mannschaft erst wieder finden, ehe sie sich regelrecht Richtung Aufstiegsrelegation ballerte mit alleine 43 in der Rückrunde erzielten Toren. Dies reichte, um mit einem Pünktchen Vorsprung auf Biwer in das Barrage-Spiel zu gehen, in dem man den Aufstieg perfekt machte.

Die Verfolgergruppe

Ob in Biwer das Saisonziel, schönen Fußball zu spielen, erreicht wurde, dürfte einer subjektiven Einschätzung unterliegen. Dass man die Spielzeit 24-25 aber auf Rang 5 beendete und damit vor einigen Anwärtern auf die Spitzenränge, dürfte man beim FC Jeunesse durchaus mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben. Einer dieser Anwärter war Tricolore Gasperich. Nach einer mäßigen Hinrunde und einem Trainerwechsel schloss man die zweite Halbserie als drittbestes Team ab. Da man sich aber zwei Forfait-Niederlagen einhandelte, scheiterte man ganz knapp am Erreichen der Top 4 und damit am Ziel, aufzusteigen.

>> Die Torschützenliste *

Erst gegen Ende der Saison trennte sich die Spreu vom Weizen in der oberen Tabellenhälfte. Moutfort konnte in der Hinrunde stets mit Rang 5 liebäugeln, danach ging einem aber etwas die Luft aus, so dass man Siebter wurde. Ganz ähnlich kann man das abgelaufene Fußballjahr bei der AS Luxemburg sehen, die erst nach dem Winter abreißen lassen musste. Der Verein ist bekanntlich zur kommenden Saison mit Pfaffenthal fusioniert, hat sein Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen aber deutlich verpasst. Oben mitspielen wollte auch Küntzig, das Startschwierigkeiten hatte, das Feld dann aber von hinten aufrollte. Für den großen Coup sollte es aber nicht reichen.

Der Abstiegskampf

Aufsteiger Dalheim spielte eine gute erste Saisonhälfte, geriet nach der Winterpause aber in Not, konnte am Ende die Klasse aber mit beachtlichen 10 Punkten Vorsprung auf Platz 12 halten, womit das Saisonziel erreicht war. Lasauvage wollte eigentlich viel mehr erreichen als Rang 13. Doch anstatt um die Meisterschaft mitzuspielen, stand Abstiegskampf an. In diesem bestand man zwar, doch gute Spiele bei oft fehlenden Ergebnissen ließen nicht mehr zu. Nur vereinzelte Ausschläge nach oben ließen das vorhandene Potenzial erkennen, das aber zu selten abgerufen wurde. Mit Schouweiler konnte sich auch der zweite Aufsteiger über den Klassenerhalt freuen. Dabei konnte man durchaus das eine oder andere Topteam überraschen und diese Bonuspunkte sowie Siege gegen direkte Konkurrenten sollten letztlich den Ausschlag geben.

Nörtzingen hatte es stets schwer und vermisste sehnlichst einen treffsicheren Stürmer. Dies belegen die nur 25 erzielten Tore in 26 Partien. Dass man zudem 66 Gegentore kassierte, trug nicht dazu bei, dass man die besten Karten im Rennen um den Klassenerhalt hatte. So musste man in die Relegation, in der man aber verdient gegen Beckerich gewann und so auch kommende Saison in der 2.Division spielen wird. Noch schwieriger gestaltete sich die Spielzeit für Absteiger Luna Oberkorn, das vor allem aufgrund der Schwächen anderer Teams lange noch auf den Klassenerhalt hoffen konnte. Nur zwei Saisonsiege waren am Ende aber einfach zu wenig und so konnte man nicht verhindern, in die 3.Division durchgereicht zu werden.

* unvollständig