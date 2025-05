D2S2: Kopstal ist Meister, Luna steigt ab

Im Duell zwischen Mertert-Wasserbillig und Moutfort-Medingen endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden, durch das die Gastgeber sicher sind, in der Aufstiegsrelegation zu spielen. Tex brachte die Gäste in der 34.Minute per Kopfball nach Assist von Ramos mit 0:1 Rita in Führung. Kurz vor der Halbzeit, in der 43.', glich Sinanovic für die Heimelf aus und sicherte damit die Punkteteilung .

