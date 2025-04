D2S2: Kopstal feiert den Aufstieg!

Im Kellerduell hatten die Gäste aus Nörtzingen zunächst Glück, als Luna in der 23.‘ und 26.‘ jeweils nur den Pfosten traf. Das entscheidende Tor gelang Marques Ferreira durchaus sehenswert per Seitfallzieher Mitte der 2.Halbzeit (0:1, 68.‘). Durch diesen Sieg verschafft sich Nörtzingen Luft gegenüber Gastgeber Luna und behält Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Diese hat Luna Oberkorn theoretisch zwar auch noch, doch 8 Punkte aus vier Spielen aufzuholen, erscheint dann doch sehr schwer.

Kopstal ging Mitte der 1.Halbzeit in Lasauvage durch Lima Fernandes in Führung, der einen Assist von Teixeira verwertete (0:1, 21.‘). Doch noch vor der halben Stunde schlug der FC Minière nach einem Eckball zurück (1:1, 29.‘). Mit einem gerechten Unentschieden wurden die Seiten gewechselt. Nach einer Stunde traf Gästespieler Cherif nur die Latte. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als derselbe Spieler aus dem Rückraum nach Zuspiel von Lima Fernandes flach ins Eck traf (1:2, 87.‘). Damit steht Kopstal als Aufsteiger in die 1.Division fest.

„Der Club macht jedes Jahr Fortschritte und entwickelt sich weiter“

Der Kopstaler Trainer Christophe Da Cruz gegenüber FuPa: „Einige Stammspieler durften sich ausruhen, z.B. Menessou, Garba, Kenne. Die Idee bestand darin, für Frische zu sorgen und Spieler zu belohnen, die mehr Spielzeit bei den Reserven haben. Die 1.Halbzeit war mäßig, wir zeigen einige interessante Spielphasen, waren aber zu ungenau beim letzten Pass. Einige Spieler waren zweifellos angespannt, weil das Ergebnis so wichtig war und so kam es zeitweise zu technischen Fehlern bei der Ballkontrolle oder bei den Pässen.

In der 2.Halbzeit hatten wir den Willen, den Sieg zu holen, auch wenn wir bei unserer Vorbereitung auf schwierigem Platz ein Risiko eingingen, angefangen mit dem Kurzpassspiel unseres Torwarts. Lasauvage hätte die Partie zeitweise zu seinen Gunsten entscheiden können, wenn seine Angreifer effektiver im Abschluss gewesen wären. Ich denke, die Frische der Einwechselspieler ermöglichte es Ahmed Cherif, unserem Kapitän, der das Abenteuer in Kopstal zusammen mit mir begonnen hatte, in Fahrt zu kommen und die Sache mit seinem Tor zu vollenden, welches uns den Aufstieg in die Division 1 ermöglicht.

Ich habe eine außergewöhnliche Gruppe, die aus allen Teilen der Welt kommt. Sie spiegelt meine Mentalität wider und teilt pädagogische und menschliche Werte, die über den Sport hinausgehen. Ich glaube, dass es uns durch die Fähigkeit, zusammenzuleben, möglich ist, über uns selbst hinauszuwachsen und Berge zu überwinden. Der Club macht jedes Jahr Fortschritte und entwickelt sich weiter. Hinter den Kulissen gibt es Menschen, die mir unglaubliches Vertrauen und die Kraft geben, den Verein so hoch wie möglich zu bringen. Ich widme diesen Aufstieg allen unseren Mitgliedern, insbesondere unseren kleinen Kindern, vom Kleinkind bis zum Schulkind, und mein Wunsch ist es, gemeinsam diesen ersten Meistertitel der Geschichte zu holen.“