D2S2: Kayl-Tetingen versenkt Steinfort

Kayl-Tetingen kannte keine Gnade mit einem sehr stark ersatzgeschwächten FC Steinfort – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der 14.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Moutfort kam mit einem Arbeitssieg gut in die Rückrunde. Der Leader gewann beim Schlusslicht mit 2:0. Dabei hätten die Gäste durchaus das eine oder andere Tor mehr erzielen können, in der Schlussphase war einmal die Latte im Weg. Doch auch Nörtzingen kam zu Chancen, muss seine Punkte mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt aber gegen andere Gegner holen. Das 4:0 von Red Black gegen Schouweiler sieht klarer aus, als es eigentlich war: die Gäste hatten vor allem in der 1.Halbzeit durchaus ihre Chancen und hielten das 0:0 bis in die Schlussviertelstunde hinein, ehe ein Doppelpack von Saez Patiño (1:0, 77.‘, 2:0 84.‘) den Tabellenzweiten in die Spur brachte, um am Ende 4:0 zu gewinnen.

Lasauvage entschied ein offenes Spiel in Ehleringen mit zwei Toren binnen zehn Minuten Mitte der 2.Halbzeit für sich. Es war eine Partie, in der das Team gewinnen sollte, das das erste Tor erzielt und so kam es dann auch . Zwei direkte Freistöße der Gäste führten zur 2:0-Führung für den FC Minière, das Anschlusstor des FCE kam zu spät, um einen eventuellen Punktgewinn zu ermöglichen. Kayl-Tetingen kannte keine Gnade mit seinen Gastgebern aus Steinfort, bei denen den Angaben zufolge sieben Spieler sowie der Stammtorhüter fehlten – 12:1 hieß es am Ende für die Union 05. Das Derby zwischen Aspelt und Dalheim ging mit 2:0 an die Gäste, bei denen Winterneuzugang Daib das erste Tor unmittelbar vor der Pause erzielen konnte und Ramalho Reis mit seinem ersten Treffer in der laufenden Saison in der 68.‘ den Deckel auf den Auswärtssieg machte.

Spitzenteam Biwer hat zunächst Mühe mit dem Vorletzten US Esch, welcher zweimal in Führung gehen konnte. Doch ein Hattrick von Nils Amberg verhinderte Schlimmeres: er glich vor der Pause zweimal aus und ihm gelang in der 63.‘ erstmals die Führung für seine Elf, welche man am Ende noch auf 5:2 ausbauen konnte. Mit einem wegweisenden 4:1-Auswärtssieg bei Verfolger Küntzig bleibt Gasperich an der Spitzengruppe dran. Wie das Spiel verlief wollten wir von Tricolore-Trainer Guy Koob wissen.

Koob: „Dieses erste Spiel nach dem Winter war nicht so, wie es hätte sein sollen“

„Trotz des Ergebnisses war es ein schwaches Spiel. Wir kamen relativ schnell zu drei Toren, in dieser Phase spielten wir auch gut. Doch dann bekamen wir einen Handelfmeter gegen uns, der meiner Meinung nach keiner war und danach war die Luft schnell raus. Dieses erste Spiel nach dem Winter war nicht so, wie es hätte sein sollen. Es war von vielen Ballverlusten geprägt, Küntzig war auch nicht gut. Es ging eigentlich darum, nicht zu verlieren und wir haben probiert, kein Gegentor zu kassieren.“

Nachholspiel am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr FC Minière Lasauvage Lasauvage Étoile Sportive Küntzig Küntzig 20:00 PUSH