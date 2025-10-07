D2S2: Kayl-Tetingen gelingt Befreiungsschlag

Was am Wochenende los war

Aufsteiger US Esch verlangte dem Tabellendritten Moutfort bis in die Schlussviertelstunde hinein alles ab, erst Pestana und De Jesus Ferreira machten am Ende alles klar. Moutfort hatte aber davor auch Pech mit einem Aluminiumtreffer, die eigenen Tore waren z.T. schön herausgespielt. Gasperich bestand die Feuerprobe in Lasauvage und gewann durch jeweils einen frühen Treffer pro Halbzeit durch Rodrigues Da Costa (0:1, 4.‘) und Nicolleau (0:2, 49.‘, FE) und verteidigt damit seinen Spitzenplatz. Nach der Trennung von Trainer Fanelli zeigte Ehleringen eine Reaktion und bezwang Dalheim mit zwei Toren pro Halbzeit mit 4:0.

Mit demselben Ergebnis holte Schouweiler seinen ersten Saisonsieg. Schon nach einer halben Stunde lag man dabei gegen Schlusslicht Nörtzingen mit 2:0 in Führung. Noch höher gewann Kayl-Tetingen in Küntzig. Beim unerwartet deutlichen 5:0 in Küntzig war die Messe zur Pause bereits gelesen. Die Gastgeber zeigten kaum Gegenwehr und erlebten eine derbe Klatsche.

Iannelli: „Ein Tag zum Vergessen“

Küntzigs Trainer Fabio Iannelli: „Sonntag war ein Tag zum Vergessen. Wir fanden überhaupt nicht ins Spiel, waren viel zu passiv und ließen Kayl-Tetingen spielen. Das machen wir normalerweise viel besser und wenn du nach zwanzig Minuten mit 3:0 hinten liegst, dann macht das die Sache nicht einfacher. Es gibt ab und zu mal solche Spiele, wo überhaupt nichts läuft. Ich vertraue meiner Mannschaft aber, dass sie am kommenden Sonntag eine Reaktion zeigt.“

Biwer stellte die Weichen in Aspelt sehr früh auf Sieg (0:1, 5.‘ Weisgerber), legte aber erst nach eine Stunde nach, brachte den Auswärtserfolg durch z.Z. schön heraus gespielte Tore aber erst in der Schlussphase in trockene Tücher. Red Black Luxemburg bezwang Steinfort mit 2:1 und bleibt unter den Top 4.

