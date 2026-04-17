D2S2: Kayl-Tetingen gegen den Leader unter Zugzwang

Kayl-Tetingen (5.) empfängt Spitzenreiter Moutfort – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Die US Esch muss sich so langsam sputen, viel heißen am besten gegen Dalheim einen Dreier holen, was aber einfacher gesagt, als getan ist, zu groß ist die Ergebnisdiskrepanz der vergangenen Partien beider Teams. Steinfort ist noch nicht ganz aus dem Schneider, genau wie seine punktgleichen Gäste aus Ehleringen. Es ist ein richtiges Sechs-Punkte-Spiel zweier Mannschaften, bei denen Konstanz ein Fremdwort ist.

Schwerer wird es da voraussichtlich Tabellenführer Moutfort haben, der bei der Union 05 Kayl-Tetingen antritt. Beide verloren jeweils zwei ihrer letzten fünf Begegnungen, größeren Druck dürften aber die Hausherren haben, denn eine weitere Niederlage könnte die Chance auf ein Erreichen der Aufstiegsrelegation zusätzlich schmälern. Dies hat auch damit zu tun, dass der Tabellenvierte Gasperich in Schouweiler über die bessere Ausgangslage verfügen dürfte.

Auch Aspelt muss sein Punktekonto noch aufstocken. Gegen ein Küntzig, das eine Negativserie beenden konnte, wird dies aber kein leichtes Unterfangen. Von den Gästen war es dieser Tage die Nachricht, dass David Majerus als neuer Trainer der 1.Herren für die kommende Saison übernehmen wird. Der Tabellenzweite Red Black Luxemburg sollte gegen Schlusslicht Nörtzingen klar favorisiert sein, genau wie der Dritte Jeunesse Biwer, der Lasauvage zuhause empfängt.

Di Gennaro: „eine sehr freundliche, unkomplizierte und fleißige Mannschaft, die unbedingt lernen will“

Schouweiler-Trainer Vincent Di Gennaro: „Unser Hauptziel zum Ende der Saison ist es, attraktiven Fußball zu spielen. Daran arbeiten wir im Training intensiv. Ich habe eine tolle Truppe, alle sind präsent, das ist wirklich schön. Es ist eine sehr freundliche, unkomplizierte und fleißige Mannschaft, die unbedingt lernen will. Ich hoffe also, dass dies der Beginn eines großartigen Abenteuers ist. Wir haben jedenfalls viel Spaß im Training und die Jungs machen große Fortschritte. Wir versuchen, attraktiven Fußball zu spielen. Das ist nicht immer einfach, denn dafür braucht man technisches Können.

Wir hinken in diesem Bereich noch etwas hinterher, aber wir machen Fortschritte. Es ist auf jeden Fall ermutigend, es fühlt sich toll an in diesem Team genau wie im Verein, wo alle sehr freundlich sind. Alle um mich herum setzen sich mit vollem Engagement für den Fortschritt der Mannschaft ein. Was Gasperich angeht, so konzentrieren wir uns auf jedes Spiel einzeln, egal ob es Gasperich, Biwer oder Red Black ist. Wir können das Zünglein an der Waage sein. Am Sonntag haben wir z.B. gegen Moutfort gespielt und hatten da echt Pech, als wir nach vier Minuten eine Rote Karte kassiert hatten. Danach haben wir uns aber 70 Minuten lang gut geschlagen. Schade, dass wir nach einer Ecke noch ein Gegentor hinnehmen mussten.

Am Ende gingen wir alle nach vorn und kassierten erst in der 8.Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer. Aber selbst in Unterzahl haben wir gegen den Tabellenführer noch ein gutes Spiel abgeliefert. Es war interessant. Wir werden bei all diesen Spielen die Schiedsrichterrolle übernehmen, da wir gegen jeden von oben antreten. Hoffen wir also, dass wir gegen einige dieser Mannschaften Punkte holen können. Uns steht ein deswegen aber ein schwierigeres Saisonende bevor.

In der zweiten Runde spielten wir acht Auswärtsspiele und nur fünf Heimspiele, da einige Hinspiele getauscht wurden. Wir sind zu Hause normalerweise recht stark. Wir treffen allerdings auf einen Gegner, der auswärts gut auftritt. Das erkläre ich meinen Spielern. Dass wir zu Hause deutlich mehr Punkte holen, kommt bei unseren Fans natürlich gut an. Das Spiel am Sonntag wird hart umkämpft sein. Gasperich hat eine gute Mannschaft, sowohl auf dem Papier als auch mit einigen guten Spielern, die ich kenne. Sie sind ein sehr gutes Team. Ich hoffe, wir sind bereit.“

Am Sonntag

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr Étoile Sportive Schouweiler Schouweiler FC Tricolore Gasperich Gasperich 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr Jeunesse Biwer Biwer FC Minière Lasauvage Lasauvage 16:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Heimsieg

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr FC Red Boys Uespelt Uespelt Étoile Sportive Küntzig Küntzig 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr FC Stengefort Stengefort FC Ehleringen Ehleringen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr US Esch US Esch FC Les Aiglons Dalheim Dalheim 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

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