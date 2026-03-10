D2S2: Hauptstadtvereine setzen Zeichen

– Foto: Timo Babic

Der 15.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

(Forfait)

Was am Wochenende los war

Mit dem dreizehnten Saisonsieg und dem vierzehnten Spiel in Folge ohne Niederlage konnte Leader Moutfort gegen Ehleringen einen nächsten kleinen Schritt Richtung Aufstieg gehen. Wenige Minuten nach einem Lattentreffer war es so weit und Hoël köpfte das 1:0 (21.‘). Mitte der 2.Hälfte erhöhten die Gastgeber und in der letzten Minute der regulären Spielzeit machten sie alles klar (3:0, 90.‘). Einen 8:0-Kantersieg landete Gasperich in seinem Heimspiel gegen Schlusslicht Nörtzingen und klettert damit auf Rang 4. Grandamme und Camara trafen jeweils doppelt. Noch öfter netzte Dalheims Toril, dem beim 4:2-Heimerfolg gegen Küntzig ein Hattrick gelang. Die Hausherren lagen früh mit 2:0 in Führung, die Étoile Sportive schlug aber bis zur 68.‘ zurück (2:2), nur um nach einem Doppelschlag der „Adler“ gleich wieder mit zwei Treffern zurückzuliegen (3:2, 70.‘, 4:2, 76.‘). Dalheim ist damit hervorragend aus dem Winter gekommen.

Aspelt schnupperte in Küntzig bereits an seinem ersten Punkt im Fußballjahr 2026, als Bartzen nach Assist von Joker Fernandes kurz vor Toresschluss zum entscheidenden 1:0 für die Hausherren traf (90.‘). In der Tabelle konnten diese sich damit von den Red Boys und weiter von der Gefahrenzone absetzen. Beim Spitzenspiel zwischen Kayl-Tetingen und Red Black wurden die Seiten ohne Tore getauscht. Zu Beginn des 2.Abschnitts köpften die Hauptstädter das 1:0. Keine zehn Zeigerumdrehungen später vergab die Union 05 die Riesengelegenheit auf den schnellen Ausgleich, als man einen Elfmeter verschoss. Quasi im Gegenzug versenkte Almeida einen Freistoß aus fast dreißig Metern im Winkel (0:2, 65.‘). In der 75.‘ scheiterte Red Black zunächst an der Latte, ehe der zweite Versuch zum abschließenden 0:3 dann saß.

Die beiden anderen Spiele sorgten für Gesprächsstoff. Steinfort trat in Biwer bekanntlich nicht an, was zu einem 3:0-Forfait-Sieg für den FC Jeunesse führte. Die Gründe für diese Entscheidung seitens der Gäste haben wir an anderer Stelle aufgearbeitet. Nach dem 2:2 von Lasauvage bei der US Esch, das die Gäste zwischenzeitlich drehen konnten, hatte den Rücktritt des Trainergespanns zur Folge, das erst Mitte Dezember beim FC Minière angeheuert hatte.