 2026-03-10T10:11:42.421Z

Ligabericht

D2S2: Hauptstadtvereine setzen Zeichen

Tricolore mit Kantersieg auf Platz 4, Red Black gewinnt Spitzenspiel am 15.Spieltag, der von einem Forfait überschattet wurde

von Paul Krier · Heute, 13:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Der 15.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
3
0
Abpfiff

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
8
0
Abpfiff

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
4
2
Abpfiff

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
1
0
Abpfiff

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
0
3
Abpfiff

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
3
0
§ Urteil

(Forfait)

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
2
2
Abpfiff

Was am Wochenende los war

Mit dem dreizehnten Saisonsieg und dem vierzehnten Spiel in Folge ohne Niederlage konnte Leader Moutfort gegen Ehleringen einen nächsten kleinen Schritt Richtung Aufstieg gehen. Wenige Minuten nach einem Lattentreffer war es so weit und Hoël köpfte das 1:0 (21.‘). Mitte der 2.Hälfte erhöhten die Gastgeber und in der letzten Minute der regulären Spielzeit machten sie alles klar (3:0, 90.‘). Einen 8:0-Kantersieg landete Gasperich in seinem Heimspiel gegen Schlusslicht Nörtzingen und klettert damit auf Rang 4. Grandamme und Camara trafen jeweils doppelt. Noch öfter netzte Dalheims Toril, dem beim 4:2-Heimerfolg gegen Küntzig ein Hattrick gelang. Die Hausherren lagen früh mit 2:0 in Führung, die Étoile Sportive schlug aber bis zur 68.‘ zurück (2:2), nur um nach einem Doppelschlag der „Adler“ gleich wieder mit zwei Treffern zurückzuliegen (3:2, 70.‘, 4:2, 76.‘). Dalheim ist damit hervorragend aus dem Winter gekommen.

Aspelt schnupperte in Küntzig bereits an seinem ersten Punkt im Fußballjahr 2026, als Bartzen nach Assist von Joker Fernandes kurz vor Toresschluss zum entscheidenden 1:0 für die Hausherren traf (90.‘). In der Tabelle konnten diese sich damit von den Red Boys und weiter von der Gefahrenzone absetzen. Beim Spitzenspiel zwischen Kayl-Tetingen und Red Black wurden die Seiten ohne Tore getauscht. Zu Beginn des 2.Abschnitts köpften die Hauptstädter das 1:0. Keine zehn Zeigerumdrehungen später vergab die Union 05 die Riesengelegenheit auf den schnellen Ausgleich, als man einen Elfmeter verschoss. Quasi im Gegenzug versenkte Almeida einen Freistoß aus fast dreißig Metern im Winkel (0:2, 65.‘). In der 75.‘ scheiterte Red Black zunächst an der Latte, ehe der zweite Versuch zum abschließenden 0:3 dann saß.

Die beiden anderen Spiele sorgten für Gesprächsstoff. Steinfort trat in Biwer bekanntlich nicht an, was zu einem 3:0-Forfait-Sieg für den FC Jeunesse führte. Die Gründe für diese Entscheidung seitens der Gäste haben wir an anderer Stelle aufgearbeitet. Nach dem 2:2 von Lasauvage bei der US Esch, das die Gäste zwischenzeitlich drehen konnten, hatte den Rücktritt des Trainergespanns zur Folge, das erst Mitte Dezember beim FC Minière angeheuert hatte.