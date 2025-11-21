D2S2: gleich zwei Spitzenpartien am Sonntag

Immer noch gestaltet sich die Saison 25/26 für Schlusslicht Nörtzingen sehr schwierig. Gegner Küntzig konnte zuletzt ein vorübergehendes Tief überwinden und wird es sich nicht nehmen lassen wollen, sein Gastspiel mit dem dritten Sieg in Serie zu bestreiten. Wie Nörtzingen trotzdem sein Punktekonto aufstocken will und könnte, haben wir Trainer David Schmidt gefragt.

„Nach meiner Übernahme war es zunächst schwierig. Zuvor wurde nur zweimal in der Woche trainiert, jetzt trainieren wir dreimal. Es zeigen sich erste Verbesserungen, gegen Aspelt hätten wir gewinnen können. Gegen Küntzig werden wir versuchen, die Null so lange wie möglich zu halten, um eventuell eine Überraschung zu schaffen. Ein paar Spieler, die aufgehört hatten, sind zurückgekehrt. Im Training war es nicht immer leicht, doch die Moral ist für die Situation, in der wir uns befinden, gut. Wir werden versuchen, in den den drei verbleibenden Spielen vor der Winterpause so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Die Vorbereitung auf die Rückrunde wird wichtig, damit es bergauf geht. Wir werden unser Bestes geben.“

Zwischen Absteiger Ehleringen und Aufsteiger Aspelt kündigt sich eine völlig offene Begegnung an. Dies sagen sowohl Tabelle, Formtabelle als auch die Entwicklung der Ergebnisse aus. Punkte sind in diesem Aufeinandertreffen für beide wichtig. Lasauvage zeigt sich in der laufenden Spielzeit als hartnäckiger Gegner. Die AS Red Black Luxemburg, die sich in toller Form befindet, wird seine Gastgeber nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Toll unterwegs war zuletzt auch Steinfort, das die Punkte bei Leader Moutfort keinesfalls freiwillig abliefern wird. Zwar klafft in der Tabelle zwischen beiden eine Lücke, zieht man den Trend als Basis heran, treffen zwei der drei besten Teams der vergangenen Wochen aufeinander.