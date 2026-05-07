D2S2: Gipfeltreffen und Kellerkracher am 24.Spieltag

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Ehleringen braucht im Prinzip noch einen Sieg, um den Klassenerhalt mathematisch in trockene Tücher zu bringen. Bereits am Donnerstagabend empfängt man ein Küntzig, bei dem es ebenfalls an Ergebniskonstanz fehlt. Zu selten belohnte sich auch der FCE für seine Leistungen. Am Freitag trifft Kayl-Tetingen, für das es um nichts mehr geht, auswärts auf Schouweiler, das den Klassenerhalt bereits geschafft hat. Die restlichen Partien werden wie gewohnt am Sonntag stattfinden.
Kayl-Tetingens Präsident und Trainer Mersudin Licina hatten wir am Dienstag um die Sicht der Dinge seines Vereins auf die Affäre aus dem Hinspiel gegen Gasperich gebeten, als angeblich ein nichtberechtigter Spieler eingesetzt worden sei. „Wir werden vor dem Ende der Meisterschaft informiert. Aber ich bin mir sicher, nachdem wir die Richter gesehen haben, dass das Ergebnis beim 5:0 für uns bleiben wird“ so Licina in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme gegenüber FuPa. Gasperichs Vorsitzender war sich bekanntlich ebenfalls sicher, dass sein Verein rechtbekommen würde.
Dalheim wird auf ein Biwer treffen, das nach dem Rückschlag im Topspiel am letzten Wochenende wie ein angeschlagener Boxer anreisen dürfte. Nur mit einem Sieg können die Gäste eine realistische Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz aufrechterhalten. Aspelt ist rein rechnerisch noch nicht gerettet und muss deshalb in Lasauvage punkten, ein Unterfangen das keineswegs leicht ist. Gasperich ist sicher in der Aufstiegsrelegation. Sein Heimspiel gegen Steinfort sollte man aber nicht als Formalität betrachten, wenn man noch auf zusätzliche 3 Punkte durch das Verbandsgericht bzw. die CLAS hofft (s.o.), da man dadurch im Idealfall sogar noch Platz 2 ins Visier nehmen könnte.
Nach dem Erreichen des Endspiels um die „Coupe FLF“ bestreitet Red Black Luxemburg in Moutfort mit dem Gipfeltreffen das nächste Highlight binnen weniger Tage. Man kann sich ein weiteres attraktives Fußballspiel erwarten, bei dem ein eventueller Sieger den Aufstieg in die 1.Division im Prinzip perfekt machen kann. Das nächste Spiel im 2.Bezirk der 2.Division, auf das sich der Fokus legt, ist das der Schlusslichter Nörtzingen und US Esch. Beide ließen zuletzt aufhorchen, für die Gäste spricht die defensive Anfälligkeit von Nörtzingen, für das es eine „do or die“-Partie im wahrsten Sinne des Wortes ist, denn im Falle einer Niederlage wäre man definitiv abgestiegen.
Am Donnerstag
Am Freitag
Am Sonntag
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