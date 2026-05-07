D2S2: Gipfeltreffen und Kellerkracher am 24.Spieltag

Moutfort empfängt Red Black zum absoluten Spitzenspiel – Foto: Frank Gabel

Ehleringen braucht im Prinzip noch einen Sieg, um den Klassenerhalt mathematisch in trockene Tücher zu bringen. Bereits am Donnerstagabend empfängt man ein Küntzig, bei dem es ebenfalls an Ergebniskonstanz fehlt. Zu selten belohnte sich auch der FCE für seine Leistungen. Am Freitag trifft Kayl-Tetingen, für das es um nichts mehr geht, auswärts auf Schouweiler, das den Klassenerhalt bereits geschafft hat. Die restlichen Partien werden wie gewohnt am Sonntag stattfinden.

Licina: „bin mir sicher, dass das Ergebnis beim 5:0 für uns bleiben wird“

Kayl-Tetingens Präsident und Trainer Mersudin Licina hatten wir am Dienstag um die Sicht der Dinge seines Vereins auf die Affäre aus dem Hinspiel gegen Gasperich gebeten, als angeblich ein nichtberechtigter Spieler eingesetzt worden sei. „Wir werden vor dem Ende der Meisterschaft informiert. Aber ich bin mir sicher, nachdem wir die Richter gesehen haben, dass das Ergebnis beim 5:0 für uns bleiben wird“ so Licina in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme gegenüber FuPa. Gasperichs Vorsitzender war sich bekanntlich ebenfalls sicher, dass sein Verein rechtbekommen würde.