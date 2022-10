D2S2: Gipfeltreffen und Kellerduell ragen heraus Luna (2.) empfängt Munsbach (1.) +++ Schouweiler (13.) in Lasauvage (14.) zu Gast +++ ALSS und Küntzig vor lösbaren Aufgaben

Nur eine kurze Erholungsphase von weniger als 72 Stunden bleibt der ALSS Luxemburg nach ihrem gestrigen Pokalspiel gegen Useldingen vor dem Ligaduell in Ehleringen, das man zwar als Favorit bestreiten dürfte, in dem man sich aber auch auf Gegenwehr gefasst machen muss. Ein sog. Sechs-Punkte-Spiel bestreiten Biwer und Steinfort. Mit zwei Siegen in Folge in der Liga haben die Gastgeber die Kurve bekommen, mussten am Mittwoch in der „Coupe FLF“ Überstunden machen, Steinfort konnte die Verlängerung sowie eine Blamage in diesem Wettbewerb in Aspelt in letzter Sekunde vermeiden. Die Kraft wird entsprechend eine Rolle spielen. Auch der CSO musste im Pokal in die Verlängerung, im Gegensatz zu Gastgeber Kopstal, das zudem in der Liga zuletzt immer mehr aufhorchen ließ.

Am untersten Ende der Tabelle kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Schlusslichter Lasauvage (14., 0 Punkte) und Aufsteiger Schouweiler (13., 4 Punkte). Eine Niederlage hätte vor allem für die Gastgeber bereits mittelfristige Auswirkungen, wäre man in einem solchen Fall wohl für eine ganze Weile in der direkten Gefahrenzone gefangen. Im Erfolgsfall würde die Situation dagegen besser aussehen. Küntzig wird als Favorit gegen Nörtzingen in die Partie gehen, bei den Gästen haderte man zuletzt darüber, dass man allzu oft nur knapp unterlag. Je nach Ergebnissen der Konkurrenz könnte Koerich im durchaus realistischen Erfolgsfall gegen Aufsteiger Gasperich einen wichtigen Sprung in die Tabellenregion machen, in der man sich selber vor Saisonstart sah.

Das absolute Spitzenspiel am Sonntag lautet Luna (2.) - Munsbach (1.). Noch ohne Niederlage wird die Mannschaft von Trainer Muller beim Absteiger einem weiteren schweren Test unterzogen, bei dem der Ausgang offen scheint.

„Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen Tabellenführer werden“

„Wir erwarten ein richtig großes Spiel. Unsere junge Mannschaft hat sich zuletzt gut entwickelt und wurde stetig besser. Munsbach verfügt dagegen über viel Erfahrung, aber unser Ziel ist ganz klar, wir wollen Tabellenführer werden! Wir haben nichts zu verlieren, die Möglichkeit, eventuell Spitzenreiter zu werden, ist bereits in den Köpfen der Spieler drin und so bedurfte es keiner zusätzlichen Motivation von meiner Seite, was entsprechend meine Arbeit unter der Woche erleichterte. Wenn wir wenige Fehler machen und die sich uns bietenden Chancen nutzen, wenn wir effizient sind, dann ist alles möglich“ freut sich Luna-Trainer Olivier Semedo auf das anstehende Topspiel, bei dem ein Sieg mit drei Toren Unterschied für seine Elf in der Tat für Platz 1 reichen würde.

Am Sonntag