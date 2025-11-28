 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligavorschau
Nilton Rocha und Red Black stehen vor einem schweren Spiel gegen Moutfort
Nilton Rocha und Red Black stehen vor einem schweren Spiel gegen Moutfort – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D2S2: Gipfeltreffen und Duell der beiden Schlusslichter

Richtungsweisende Begegnungen in Aspelt und Küntzig, Steinfort kämpft gegen Gasperich um den Anschluss

Kayl-TetingenSchouweiler ist eine der wenigen Partien des 12.Spieltages im 2.Bezirk der 2.Division, in der die Rolle klar verteilt sind und zwar zugunsten der Gastgeber. Weiter trifft dies noch auf das Ostduell zwischen Biwer und Dalheim zu. Steinfort bietet sich am Sonntag gegen Gasperich (4.) die Gelegenheit im Falle eines Heimsieges das Loch zur Aufstiegsrelegation zu verkleinern. Seit Wochen liefert der Verein von der belgischen Grenze positive Resultate ab, ganz im Gegensatz zu seinen Gästen, denen die nötige Ergebniskonstanz fehlte.

Das Highlight des Wochenendes stellt ohne Zweifel das Gipfeltreffen zwischen Red Black Luxemburg (2.) und Moutfort (1.) dar. Die einzige Niederlage der Gäste datiert vom 24.August und damit vom 1.Spieltag, Red Black hat sogar noch kein einziges Ligaspiel verloren. Die beste Offensive empfängt den drittbesten Angriff, zudem stehen sich die zwei besten Abwehrreihen gegenüber. Es ist also alles angerichtet für ein tolles Spitzenspiel! Anders sieht die Ausgangslage vor dem Spiel Aspelt Lasauvage aus. Ein Auf und Ab bei den Ergebnissen verhinderte bei beiden zuletzt ein besseres Abschneiden.

Ebenfalls einen ungewissen Ausgang kann man sich zwischen Küntzig und Ehleringen erwarten, wenngleich der Trend Vorteile bei der gastgebenden Étoile Sportive erkennen lässt. Ob Nörtzingen bei der US Esch endlich seinen ersten Sieg feiern kann muss man sehen, auch hier spricht die Formtabelle leicht zugunsten der Hausherren.

Am Sonntag

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Paul KrierAutor