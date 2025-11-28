D2S2: Gipfeltreffen und Duell der beiden Schlusslichter

Kayl-Tetingen – Schouweiler ist eine der wenigen Partien des 12.Spieltages im 2.Bezirk der 2.Division, in der die Rolle klar verteilt sind und zwar zugunsten der Gastgeber. Weiter trifft dies noch auf das Ostduell zwischen Biwer und Dalheim zu. Steinfort bietet sich am Sonntag gegen Gasperich (4.) die Gelegenheit im Falle eines Heimsieges das Loch zur Aufstiegsrelegation zu verkleinern. Seit Wochen liefert der Verein von der belgischen Grenze positive Resultate ab, ganz im Gegensatz zu seinen Gästen, denen die nötige Ergebniskonstanz fehlte.

Das Highlight des Wochenendes stellt ohne Zweifel das Gipfeltreffen zwischen Red Black Luxemburg (2.) und Moutfort (1.) dar. Die einzige Niederlage der Gäste datiert vom 24.August und damit vom 1.Spieltag, Red Black hat sogar noch kein einziges Ligaspiel verloren. Die beste Offensive empfängt den drittbesten Angriff, zudem stehen sich die zwei besten Abwehrreihen gegenüber. Es ist also alles angerichtet für ein tolles Spitzenspiel! Anders sieht die Ausgangslage vor dem Spiel Aspelt – Lasauvage aus. Ein Auf und Ab bei den Ergebnissen verhinderte bei beiden zuletzt ein besseres Abschneiden.