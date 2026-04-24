D2S2: Gipfeltreffen stellt alles in den Schatten Leader Moutfort und vorläufiger Tabellenzweiter Biwer im direkten Duell. Was geht noch für Nörtzingen? von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Biwer trifft zum absoluten Topspiel in Moutfort an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Da die Begegnung Küntzig – Red Black aufgrund eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden muss, haben sich verschiedene Tabellenpositionen wieder leicht verschoben. Biwer ist damit auf Platz 2 zu finden und tritt bei Leader Moutfort an – die beste Abwehr des 2.Bezirks der 2.Division empfängt den besten Angriff. Worauf es ankommen wird, haben wir Moutforts Trainer William Lindner gefragt. Lindner: „Biwer ist eine sehr gute Mannschaft, die ihren Platz verdient hat“ „Sie haben den besten Angriff, aber ich habe gehört, dass ihr Top-Torschütze gesperrt ist. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, denn die Gefahr kann von überall her aus ihrer Mannschaft kommen. Sie haben ein technisch versiertes und offensivstarkes Team. Biwer ist eine sehr gute Mannschaft, die ihren Platz verdient hat. Der Kampf um den direkten Aufstieg wird ein Dreikampf. Wir gehen dieses Spiel wie jedes andere an, wir ändern unsere Spielprinzipien nicht. Wir haben unsere Spielidentität seit der Partie gegen Rosport im Pokal beibehalten, obwohl der Gegner stark war, also werden wir unsere Philosophie zum Saisonende hin nicht ändern.