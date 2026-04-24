D2S2: Gipfeltreffen stellt alles in den Schatten

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Da die Begegnung Küntzig – Red Black aufgrund eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden muss, haben sich verschiedene Tabellenpositionen wieder leicht verschoben. Biwer ist damit auf Platz 2 zu finden und tritt bei Leader Moutfort an – die beste Abwehr des 2.Bezirks der 2.Division empfängt den besten Angriff. Worauf es ankommen wird, haben wir Moutforts Trainer William Lindner gefragt.
„Sie haben den besten Angriff, aber ich habe gehört, dass ihr Top-Torschütze gesperrt ist. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, denn die Gefahr kann von überall her aus ihrer Mannschaft kommen. Sie haben ein technisch versiertes und offensivstarkes Team. Biwer ist eine sehr gute Mannschaft, die ihren Platz verdient hat. Der Kampf um den direkten Aufstieg wird ein Dreikampf. Wir gehen dieses Spiel wie jedes andere an, wir ändern unsere Spielprinzipien nicht. Wir haben unsere Spielidentität seit der Partie gegen Rosport im Pokal beibehalten, obwohl der Gegner stark war, also werden wir unsere Philosophie zum Saisonende hin nicht ändern.
Ich glaube, dass jedes Spiel anders ist und seine eigene Geschichte hat. Ich sage meinen Spielern immer, dass sie ihr Schicksal selbst in der Hand halten. Wir haben gerade unsere letzte Partie in Tetingen gegen eine gute Mannschaft gewonnen und das in der Nachspielzeit mit zehn Mann. Das beweist, dass meine Mannschaft niemals aufgibt und an ihre Fähigkeiten glaubt. Es wird ein hart umkämpftes und ausgeglichenes Spiel. Der Sieger hat gute Chancen auf den direkten Aufstieg. Wir müssen in der Defensive konzentriert und diszipliniert spielen. Offensiv haben wir die Mittel, ihnen Probleme zu bereiten.“
Nörtzingen kann sich im Prinzip nur noch über die Relegation retten. Damit das aber überhaupt noch gelingt, muss man gegen Aspelt, das selber noch ein paar Punkte braucht, gewinnen. Schwer wird es für die Rote Laterne allemal, die Red Boys konnten immerhin 7 Punkte aus ihren letzten vier Begegnungen holen. Gasperich (4., 44 Punkte) spielt ein wegweisendes Heimspiel gegen Kayl-Tetingen (5., 37). Im Erfolgsfall würden die Hauptstädter einen gewaltigen Schritt Richtung Aufstiegsrelegation machen, für die Union 05 ist es quasi die letzte Chance, diese noch zu erreichen. Den höheren Druck dürften die Gäste verspüren.
Lasauvage und ein in den vergangenen Wochen aufstrebendes Steinfort begegnen sich im Tabellenmittelfeld zu einer wohl offenen Partie. Dalheims toller Lauf wurde zuletzt arg gebremst, nach drei Niederlagen in Folge hofft man gegen Schouweiler auf eine Trendwende – eine Aussage, die man so aber auch auf die Gäste anwenden kann. Ehleringen hat die in den vergangenen Wochen offensiv starke AS Red Black Luxemburg zu Gast. Da der FCE weiterhin zu selten gewinnt, steckt man noch im Abstiegskampf und hat mit dem Tabellendritten eine brutal schwere Aufgabe zu lösen. Dahinter lauert die US Esch, die in Küntzig versuchen wird, den Anschluss an das rettende Ufer herzustellen.
Am Sonntag
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