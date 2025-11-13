 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Biwer trifft im Spitzenspiel zuhause auf Leader Moutfort
Biwer trifft im Spitzenspiel zuhause auf Leader Moutfort – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D2S2: Gipfeltreffen an insgesamt offenem Sonntag

Leader Moutfort beim Zweiten Biwer zu Gast, wichtige Spiele mit Blick nach unten in Schouweiler und Aspelt

Bei Schouweiler Dalheim geht es am Sonntag um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste werden diese Begegnung mit einem neuen Trainergespann angehen, was die Sache für die gastgebende Étoile Sportive etwas schwieriger da unberechenbarer gestalten dürfte. Kayl-Tetingen kämpft in einer nicht unwichtigen Partie gegen Gasperich um den Anschluss zur Spitzengruppe. Sollte die Union 05 den Kürzeren ziehen, wäre dieser Zug vorerst abgefahren. Der Trend deutet auf eine offene Partie hin.

Licina: „es liegt alles in unserer eigenen Hand“

Mersudin Licina, Trainer von Kayl-Tetingen: „Verlieren ist keine Option! Unsere Berufung gegen die Forfait-Niederlage in Ehleringen wurde noch nicht verhandelt, da könnten wir ja noch einmal drei Punkte zurückbekommen. Gasperich verfügt über ein gutes Team, doch es liegt alles in unserer eigenen Hand. Wir spielen, um zu gewinnen, ein Unentschieden käme einer Niederlage gleich. Wir respektieren den FC Tricolore natürlich, sie sind auf dem Papier der Favorit.

Es gibt für uns aber keine Punkte zu verschenken. Unser Kapitän kehrt nach seiner Sperre zurück, auch Pedro Ferreira Oivieira steht uns nach einer berufsbedingten Abwesenheit wieder zur Verfügung. Wir haben entsprechend wieder etwas mehr Optionen. Es wird ein besonderes Spiel für beide Seiten, auch für Gasperich, da unser Ex-Kapitän jetzt dort spielt und ihr Trainer stammt auch hier aus dem Verein.“

Das Gipfeltreffen steigt in Biwer, wo der der Tabellenführer Moutfort beim Zweiten zu Gast sein wird. Das letzte Ligaspiel verlor der FC Jeunesse unerwartet in Lasauvage während Moutfort sechs Siege in Serie verbuchen konnte. Es treffen die jeweils zweitstärksten Defensiven und die stärkste bzw. drittstärkste Offensive aufeinander – es kündigt sich entsprechend ein echter Leckerbissen an!

Steinfort befindet sich seit Wochen im Aufwind, wird aber gegen ein in etwa gleichstark einzuschätzendes Lasauvage keinen Selbstläufer erwarten können. Red Black Luxembourg (3.) wird gegen Absteiger Ehleringen, dem es an Ergebniskonstanz fehlt, favorisiert sein.

Aspelt bietet sich gegen Schlusslicht Nörtzingen eine realistische Gelegenheit, sein Punktekonto und damit den Abstand zur Gefahrenzone auszubauen. Trotz 7 Punkten und 5 Plätzen Unterschied in der Tabelle kann sich das Duell US Esch Küntzig zu einer offenen Angelegenheit entwickeln, in den vergangenen Wochen waren die Lallinger nämlich einen Tick besser unterwegs als ihre Gäste.

Am Sonntag

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

