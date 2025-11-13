D2S2: Gipfeltreffen an insgesamt offenem Sonntag

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bei Schouweiler – Dalheim geht es am Sonntag um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste werden diese Begegnung mit einem neuen Trainergespann angehen, was die Sache für die gastgebende Étoile Sportive etwas schwieriger da unberechenbarer gestalten dürfte. Kayl-Tetingen kämpft in einer nicht unwichtigen Partie gegen Gasperich um den Anschluss zur Spitzengruppe. Sollte die Union 05 den Kürzeren ziehen, wäre dieser Zug vorerst abgefahren. Der Trend deutet auf eine offene Partie hin.
Mersudin Licina, Trainer von Kayl-Tetingen: „Verlieren ist keine Option! Unsere Berufung gegen die Forfait-Niederlage in Ehleringen wurde noch nicht verhandelt, da könnten wir ja noch einmal drei Punkte zurückbekommen. Gasperich verfügt über ein gutes Team, doch es liegt alles in unserer eigenen Hand. Wir spielen, um zu gewinnen, ein Unentschieden käme einer Niederlage gleich. Wir respektieren den FC Tricolore natürlich, sie sind auf dem Papier der Favorit.
Es gibt für uns aber keine Punkte zu verschenken. Unser Kapitän kehrt nach seiner Sperre zurück, auch Pedro Ferreira Oivieira steht uns nach einer berufsbedingten Abwesenheit wieder zur Verfügung. Wir haben entsprechend wieder etwas mehr Optionen. Es wird ein besonderes Spiel für beide Seiten, auch für Gasperich, da unser Ex-Kapitän jetzt dort spielt und ihr Trainer stammt auch hier aus dem Verein.“
Das Gipfeltreffen steigt in Biwer, wo der der Tabellenführer Moutfort beim Zweiten zu Gast sein wird. Das letzte Ligaspiel verlor der FC Jeunesse unerwartet in Lasauvage während Moutfort sechs Siege in Serie verbuchen konnte. Es treffen die jeweils zweitstärksten Defensiven und die stärkste bzw. drittstärkste Offensive aufeinander – es kündigt sich entsprechend ein echter Leckerbissen an!
Steinfort befindet sich seit Wochen im Aufwind, wird aber gegen ein in etwa gleichstark einzuschätzendes Lasauvage keinen Selbstläufer erwarten können. Red Black Luxembourg (3.) wird gegen Absteiger Ehleringen, dem es an Ergebniskonstanz fehlt, favorisiert sein.
Aspelt bietet sich gegen Schlusslicht Nörtzingen eine realistische Gelegenheit, sein Punktekonto und damit den Abstand zur Gefahrenzone auszubauen. Trotz 7 Punkten und 5 Plätzen Unterschied in der Tabelle kann sich das Duell US Esch Küntzig zu einer offenen Angelegenheit entwickeln, in den vergangenen Wochen waren die Lallinger nämlich einen Tick besser unterwegs als ihre Gäste.
