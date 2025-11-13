Biwer trifft im Spitzenspiel zuhause auf Leader Moutfort – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D2S2: Gipfeltreffen an insgesamt offenem Sonntag Leader Moutfort beim Zweiten Biwer zu Gast, wichtige Spiele mit Blick nach unten in Schouweiler und Aspelt

Bei Schouweiler – Dalheim geht es am Sonntag um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste werden diese Begegnung mit einem neuen Trainergespann angehen, was die Sache für die gastgebende Étoile Sportive etwas schwieriger da unberechenbarer gestalten dürfte. Kayl-Tetingen kämpft in einer nicht unwichtigen Partie gegen Gasperich um den Anschluss zur Spitzengruppe. Sollte die Union 05 den Kürzeren ziehen, wäre dieser Zug vorerst abgefahren. Der Trend deutet auf eine offene Partie hin. Licina: „es liegt alles in unserer eigenen Hand“