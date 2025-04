D2S2: geht noch etwas für Bartringen im Kampf um Platz 2?

Nörtzingen, das dringend Punkte im Abstiegskampf braucht, hat seit Wochen Probleme und empfängt ein Jeunesse Biwer zu einer Unzeit, die Gegensätze in den Formentwicklungen könnten unterschiedlicher kaum sein, so dass man von einer Überlegenheit der Gäste ausgehen muss. Lasauvage spielt ebenfalls um wichtige Zähler im Rennen um den Klassenerhalt und steht in Dalheim in einem vermutlich offenen Spiel vor einer hohen Hürde. Am klarsten dürften die Rollen am Samstag in Wasserbillig verteilt sein, wo Schlusslicht Luna Oberkorn beim Tabellenvierten in einer Außenseiterrolle gastiert.

Kopstal blickt nach Oberkorn