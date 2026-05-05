D2S2: Gasperich gewinnt Topspiel in Biwer und hofft auf mehr

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Die US Esch trennte sich im wichtigen Heimspiel mit einem 1:1 von einem kämpferischen Schouweiler. Auf Seiten der Gastgeber spürte man den Druck, gewinnen zu müssen. Nach einer guten 1.Halbzeit lagen die Lallinger mit 1:0 in Führung, kassierten dann aber kurz vor Schluss den Ausgleich, wohl aus abseitsverdächtiger Position, wie uns berichtet wurde. Dies hatte zur Folge, dass Nörtzingen nach einem überraschend klaren 5:2-Heimsieg gegen Küntzig auf 4 Punkte an die US Esch herankommt und noch auf die Abstiegsrelegation hoffen kann. Der Drittletzte Steinfort ist trotz 0:2-Niederlage gegen Spitzenteam Moutfort fast gerettet bei 8 Punkten und 11 Toren Vorsprung. Zwei Kopfballtore der Gäste waren entscheidend, Moutfort konnte seinen Vorsprung auf Rang 3 auf 6 Punkte ausbauen.

👉 Zum Restprogramm

Dies war möglich, da Gasperich im Spitzenspiel in Biwer ein kleines Wunder gelang. Zur Pause mit 0:2 in Rückstand und einem Mann weniger (Grandamme sah in der 45.‘ rot), gelang es einem in der Schlussviertelstunde in Unterzahl drei Tore zu erzielen und mit 3:2 zu gewinnen, womit man die Aufstiegsrelegation schon einmal sicher in der Tasche hat. Zudem hofft man auf eventuelle drei weitere Punkte am grünen Tisch, wie Tricolore-Präsident Jean-Marie Mossong im Video-Interview andeutete.

Mossong: „sie (Tetingen) haben Fehler gemacht, wir haben das bewiesen“

Das erwähnte Kayl-Tetingen gewann mit 2:1 gegen Dalheim und verschoss beim Stand von 1:1 einen Elfmeter (71.‘), was nach dem Siegtreffer von Diawara in der Schlussphase keine Folgen haben sollte. Für die Union 05 ist der Aufstieg trotz dieses Erfolges nicht mehr möglich. Lasauvage verlangte seinen Gastgebern der AS Red Black alles ab, konnte zweimal verkürzen, kam aber nicht mehr zum Unentschieden. Der Tabellenführer setzte sich nämlich mit 3:2 durch. Aufsteiger Aspelt zog trotz Führung mit 2:3 gegen Ehleringen den Kürzeren, was zur Folge hat, dass man zusammen mit seinen Gästen sowie Steinfort ein Trio bildet, das 22 Punkte auf dem Konto hat. Die mathematische Gewissheit auf den Klassenerhalt dürfte am kommenden Wochenende folgen.