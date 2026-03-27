 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

D2S2: Gasperich fühlt dem Leader auf den Zahn

Drei Topteams favorisiert, wichtige Partie in Aspelt

von Paul Krier · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Marwin Wolf

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2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

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Moutfort empfängt Gasperich zu einem Topspiel zweier offensivstarker Aufstiegsaspiranten. Ein torreiches wie attraktives Spiel könnte sich anbahnen. Nach dem ersten Saisonsieg ist bei Schlusslicht Nörtzingen sicherlich eine Last abgefallen, nichtsdestotrotz bekommt man es gegen Nachbar Kayl-Tetingen äußerst schwer, den ersten Dreier zu bestätigen.

Küntzigs Ergebnisse sind trotz ordentlichem Kader des Öfteren weder Fisch noch Fleisch. Man ist quasi „best of the rest“ der Liga, Biwer wird beim Gastspiel im Südwesten in die Favoritenrolle schlüpfen. Mit Aspelt und Steinfort stehen sich zwei zuletzt formschwache Teams in einer voraussichtlich offenen Partie gegenüber.

In Lasauvage zu spielen ist im Prinzip nie einfach. Doch Gast Dalheim hat einen Lauf und dürfte als etwas stärker einzuschätzen sein. Die Form bei Ehleringen und Schouweiler ist nicht die beste, es fehlt den zwei Teams an Konstanz, wobei beide eigentlich über genügend Potenzial verfügen würden. Die offensivstarke AS Red Black Luxemburg wird gegen den Vorletzten US Esch klar favorisiert sein.

Am Sonntag

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
US Esch
US EschUS Esch
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

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