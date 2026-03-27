D2S2: Gasperich fühlt dem Leader auf den Zahn

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Moutfort empfängt Gasperich zu einem Topspiel zweier offensivstarker Aufstiegsaspiranten. Ein torreiches wie attraktives Spiel könnte sich anbahnen. Nach dem ersten Saisonsieg ist bei Schlusslicht Nörtzingen sicherlich eine Last abgefallen, nichtsdestotrotz bekommt man es gegen Nachbar Kayl-Tetingen äußerst schwer, den ersten Dreier zu bestätigen.
Küntzigs Ergebnisse sind trotz ordentlichem Kader des Öfteren weder Fisch noch Fleisch. Man ist quasi „best of the rest“ der Liga, Biwer wird beim Gastspiel im Südwesten in die Favoritenrolle schlüpfen. Mit Aspelt und Steinfort stehen sich zwei zuletzt formschwache Teams in einer voraussichtlich offenen Partie gegenüber.
In Lasauvage zu spielen ist im Prinzip nie einfach. Doch Gast Dalheim hat einen Lauf und dürfte als etwas stärker einzuschätzen sein. Die Form bei Ehleringen und Schouweiler ist nicht die beste, es fehlt den zwei Teams an Konstanz, wobei beide eigentlich über genügend Potenzial verfügen würden. Die offensivstarke AS Red Black Luxemburg wird gegen den Vorletzten US Esch klar favorisiert sein.
Am Sonntag
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