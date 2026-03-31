D2S2: Gasperich bezwingt den Leader

Gasperich setzte sich in Moutfort durch – Foto: Tim Glodt

Der 18.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

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Was am Wochenende los war

Eine halbe Stunde lang konnte der Tabellenvorletzte US Esch sein schweres Gastspiel beim Zweiten AS Red Black spannend gestalten. Ab der 23.‘ ging es in Pfaffenthal Schlag auf Schlag, eine 1:0-Führung der Hausherren per Elfmeter konnten die Lallinger postwendend egalisieren (1:1, 24.‘). Danach drehte der Fusionsverein aus der Hauptstadt auf und erzielte drei Treffer binnen vier Minuten (2:1, 29.‘, 3:1, 31.‘, 4:1, 33.‘). Mitte der 2.Halbzeit konnte die US Esch nur noch Ergebniskosmetik betreiben (4:2, 63.‘). Überragender Akteur auf Seiten der Gastgeber war einmal mehr Saez Patiño mit drei persönlichen Treffern! Zwei relativ früh Tore genügten Schouweiler, um sich mit 2:0 in Ehleringen durchzusetzen.

Doppeltes Lottchen?

Lasauvage unterlag Dalheim zuhause mit 1:3. Zwar gelang dem FC Minière in der Schlussphase das zwischenzeitliche Anschlusstor zum 1:2, Miranda Pontes machte 3 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit aber den Deckel auf den Auswärtssieg (1:3, 87.‘). Das torreichste Spiel des Wochenendes im 2.Bezirk der 2.Division fand in Aspelt statt, wo zwei zuletzt arg gebeutelte Mannschaften aufeinandertrafen. Ein Doppelschlag nach einer guten halben Stunde brachte die Red Boys mit 2:0 in Führung, welche Steinfort aber unmittelbar vor (2:1, 45.‘) und nach der Pause (2:2, 46.‘) egalisieren konnte. Es folgte abermals ein Aspelter Doppelschlag (3:2, 52.‘, 4:2, 56.‘), am Ende gewann man mit 5:2 und Serrano hatte sich als Doppeltorschütze hervorgetan.

Biwer gewann wie erwartet in Küntzig und verteidigt damit seinen 3.Tabellenplatz. Schon zur Pause lag man im Südwesten mit 2:0 in Führung, Hensel stellte kurz vor Schluss das Endergebnis von 3:0 mit seinem zweiten Treffer des Spiels her. Kayl-Tetingen rang Schlusslicht und Nachbar Nörtzingen auf dessen Platz erst in einer ereignisreichen Schlussphase nieder. Die Hausherren verkürzten in der 78.‘ auf 1:2, nur um postwendend wieder das 1:3 zu kassieren. Bis in die Nachspielzeit hinein ließ die Union 05 dann noch zwei weitere Tore folgen.

Im Spitzenspiel zwischen Moutfort und Gasperich waren die Gäste besser und scheiterten in der 1.Halbzeit u.a. am gegnerischen Torwart oder sogar am Aluminium. Kurz vor der Pause ging man durch einen abgefälschten Distanzschuss von Lukanu in Führung (0:1, 43.‘). Nach dem Dreh versuchte Moutfort zum Ausgleich zu kommen, doch nach einem Kopfballtor zum 0:2 im Anschluss an einen Freistoß (66.‘) war die Luft raus und der FC Tricolore hatte die 3 Punkte in der Tasche.