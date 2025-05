D2S2: Fernduelle im Aufstiegsrennen

Mertert-Wasserbillig ist voll in Fahrt und sollte in der Lage sein, sein Heimspiel am Sonntag gegen Lasauvage, das noch nicht gerettet ist, für sich zu entscheiden. Auch Kopstal, das bereits als Aufsteiger feststeht, wird zuhause in der Favoritenrolle antreten. Zu Gast ist mit Schouweiler ein weiteres Team, das noch Zähler mit Blick nach unten braucht. Mit einem Auswärtssieg könnte die Etoile Sportive aber fast alles klar machen. Gäste-Trainer Eric Braun: „Auch wenn Kopstal sicher aufsteigt, werden sie weiterspielen, um sich den Meistertitel zu sichern. Wir fahren unter dem Druck dorthin, noch Punkte holen zu müssen, um unseren Platz zu sichern. Es wird nicht leicht, sollten wir aber etwas Zählbares aus Kopstal mit nachhause nehmen, dann wären das sog. ‚big points‘.“

Eines von zwei interessanten Duell mit Blick auf die Aufstiegsrelegation findet in Gasperich statt, wo der aktuelle Tabellenvierte Biwer beim nur 3 Zähler schlechter dastehenden FC Tricolore gastiert. Man kann sich in der Hauptstadt ein offenes Spiel erwarten, in dem die Gäste leichte Vorteile haben könnten, da sie auswärts besser dastehen als Gasperich zuhause. Schlusslicht Luna ist noch nicht abgeschrieben, bekommt es gegen die AS Luxemburg aber schwer, das diese trotz Tabellenplatz 9 noch auf Rang 4 hoffen kann.