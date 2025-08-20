Was für Ehleringen nach dem Abstieg drin sein wird? – Foto: Paul Krier (Archiv)

D2S2: Es deutet sich ein breites Feld von Favoriten an Am Samstag beginnt die neue Saison in der 2.Division – schwer zu klärende Favoritenfrage im 2.Bezirk Verlinkte Inhalte 2.Div - 2.Bez Stengefort Union 05 Ehleringen Biwer + 10 weitere

Spielt eine halbe Liga um den Aufstieg? Nach nur einer Saison in der 1.Division musste Steinfort trotz oft ordentlicher Leistungen den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Mit Flavio Augusto Martins als neuen Trainer und einem aktuellen Informationen zufolge etwas kleineren Kader ist eine Standortbestimmung z.Z. schwer, doch man dürfte sich unter jenen Teams ansiedeln, die oben mit dabei sein wollen.

👉 Spielplan Ganz ähnlich gestaltet sich die Lage wenige Tage vor dem Saisonstart bei Kayl-Tetingen, einem anderen Absteiger. Auch hier gehören laut Einträgen auf FuPa weniger Spieler zum Kader als im Vorjahr, als eine Horrorsaison damit endete, eine Etage tiefer spielen zu müssen. Bleibt man vom letztjährigen Verletzungspech verschont, könnte man aber eine Rolle im Aufstiegskampf spielen. 👉 Transfers 👉 Kader 👉 Spielplan Rosal: „viele Mannschaften, die um den Aufstieg spielen werden“ Ehleringen, dritter Absteiger im Bunde, hat seinen Kader aufgestockt. Eine Mischung aus erfahrenen und jungen Akteuren, z.T. aus höheren Ligen, dürfte in der Lage sein, mit dem FCE um die vorderen Plätze mitzuspielen. Vorstandsmitglied und Sportdirektor Pedro Rosal gegenüber FuPa: „Wir haben unseren Kader wieder mit einigen jüngeren aber auch zwei oder drei erfahrenen Spielern ergänzt. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen, aber wenn wir den Aufstieg nicht gleich im ersten Jahr schaffen, dann bricht auch keine Welt zusammen. Die Jüngeren haben Talent, müssen sich aber beweisen. Es wird vermutlich etwas dauern, bis sich alle gefunden haben. In unserem Bezirk gibt es viele Mannschaften, die um den Aufstieg spielen werden.“ 👉 Transfers 👉 Kader 👉 Spielplan In Biwer setzt man auf Kontinuität. Nach einer guten Spielzeit 24-25 hat man sich zum Ziel gesetzt, wieder oben dabei zu sein. Mit einem wenig veränderten Kader, der aber die Abgänge der Stammkräfte Lallemang und Molitor verkraften muss, dürfte man sein Vorjahr bestätigen wenn nicht sogar überbieten können, was dann bedeuten würde, dass man mindestens in der Aufstiegsrelegation teilnehmen könnte. 👉 Transfers 👉 Kader 👉 Spielplan Küntzig hat seit Jahren ein wiederkehrendes Problem: zu Saisonbeginn ist der Kader oft dezimiert, so dass man sein Potenzial erst mit Verspätung vollumfänglich abrufen konnte. Dann war es aber oft zu spät, um ganz oben eine Rolle zu spielen. Mit einem laut unseren Informationen kaum veränderten Kader wird eben jenes Ziel, oben dabei zu sein, nur erreicht werden können, wenn man von Beginn an auf alle Mann zurückgreifen kann. 👉 Transfers 👉 Kader 👉 Spielplan

Wo werden Gasperich (in rot) und Küntzig (in blau) sich hin orientieren? – Foto: Guy Braun