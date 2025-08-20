D2S2: Es deutet sich ein breites Feld von Favoriten an

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Nach nur einer Saison in der 1.Division musste Steinfort trotz oft ordentlicher Leistungen den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Mit Flavio Augusto Martins als neuen Trainer und einem aktuellen Informationen zufolge etwas kleineren Kader ist eine Standortbestimmung z.Z. schwer, doch man dürfte sich unter jenen Teams ansiedeln, die oben mit dabei sein wollen.
Ganz ähnlich gestaltet sich die Lage wenige Tage vor dem Saisonstart bei Kayl-Tetingen, einem anderen Absteiger. Auch hier gehören laut Einträgen auf FuPa weniger Spieler zum Kader als im Vorjahr, als eine Horrorsaison damit endete, eine Etage tiefer spielen zu müssen. Bleibt man vom letztjährigen Verletzungspech verschont, könnte man aber eine Rolle im Aufstiegskampf spielen.
Ehleringen, dritter Absteiger im Bunde, hat seinen Kader aufgestockt. Eine Mischung aus erfahrenen und jungen Akteuren, z.T. aus höheren Ligen, dürfte in der Lage sein, mit dem FCE um die vorderen Plätze mitzuspielen. Vorstandsmitglied und Sportdirektor Pedro Rosal gegenüber FuPa:
„Wir haben unseren Kader wieder mit einigen jüngeren aber auch zwei oder drei erfahrenen Spielern ergänzt. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen, aber wenn wir den Aufstieg nicht gleich im ersten Jahr schaffen, dann bricht auch keine Welt zusammen. Die Jüngeren haben Talent, müssen sich aber beweisen. Es wird vermutlich etwas dauern, bis sich alle gefunden haben. In unserem Bezirk gibt es viele Mannschaften, die um den Aufstieg spielen werden.“
In Biwer setzt man auf Kontinuität. Nach einer guten Spielzeit 24-25 hat man sich zum Ziel gesetzt, wieder oben dabei zu sein. Mit einem wenig veränderten Kader, der aber die Abgänge der Stammkräfte Lallemang und Molitor verkraften muss, dürfte man sein Vorjahr bestätigen wenn nicht sogar überbieten können, was dann bedeuten würde, dass man mindestens in der Aufstiegsrelegation teilnehmen könnte.
Küntzig hat seit Jahren ein wiederkehrendes Problem: zu Saisonbeginn ist der Kader oft dezimiert, so dass man sein Potenzial erst mit Verspätung vollumfänglich abrufen konnte. Dann war es aber oft zu spät, um ganz oben eine Rolle zu spielen. Mit einem laut unseren Informationen kaum veränderten Kader wird eben jenes Ziel, oben dabei zu sein, nur erreicht werden können, wenn man von Beginn an auf alle Mann zurückgreifen kann.
Wie oft in den vergangenen Jahren hat Gasperich stark an seinem Kader geschraubt und wird von einigen Ligakonkurrenten als potenzieller Aufstiegskandidat gesehen. Dieser Rolle müssen die Hauptstädter aber auch gerecht werden. Dass man aber irgendwann eine Liga höher spielen möchte, ist beim FC Tricolore seit Jahren ein offenes Geheimnis.
Auch Moutfort wird – ohne dies selber so angegeben zu haben – von manchen Konkurrenten als Anwärter auf einen der oberen Plätze gesehen. Nach einer „Hopp oder Top“-Saison wurde das Aufgebot nur geringfügig verändert. Bekommt man hinten und auch über mehrere Spiele hinweg mehr Konstanz hinein, ist eine Platzierung unter den ersten vier sicher keine Utopie.
Fusionsverein AS Red Black Luxemburg geht in seine Premierensaison. Führt man die Ambitionen beider Vorgängervereine zusammen, sollte es logisch erscheinen, dass man oben mitspielen kann. Da uns zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine ausreichenden Informationen zum Kader vorliegen, ist eine Einschätzung nicht möglich. Nilton Rocha scheint noch Trainer der 1.Mannschaft zu sein. Frust bereitet sich unterdes wohl bei eingesessenen Pfaffenthaler Fans aus, die für ihre Heimspiele jetzt quer durch die Hauptstadt ins gut sieben Kilometer entfernte Zessingen am andere Ende der Stadt zu Heimspielen fahren müssen. Dieses Thema wird FuPa in den kommenden Wochen noch näher beleuchten.
Kaum Informationen und nur wenige Transfers liegen uns zu Minière Lasauvage vor. Nach einer schwierigen Vorsaison wird man, sollte der Kader mehr oder weniger identisch geblieben sein, u.U. einen Tick besser abschneiden können als 2024-2025. Eine genaue Bewertung fällt aber schwer.
Nörtzingen hat eine sehr schwierige Spielzeit 24-25 hinter sich, in der man sich letztlich über die Relegation aber retten konnte. Der Kader sieht relativ unverändert aus. Sollte man aus dem Vollen schöpfen können, wird man vielleicht weniger Probleme bekommen, für große Sprünge dürfte es aber noch nicht reichen.
Mit einem aufgestockten Kader möchten Les Aiglons Dalheim besser abschneiden als in der vergangenen Saison. In allen Mannschaftsteilen hat man sich verstärkt. Der ordentliche 10.Platz scheint durchaus nach oben ausbaubar, doch man bleibt vorsichtig und möchte zunächst die für den Klassenerhalt nötigen Punkte holen und sich dann erst weiter nach oben orientieren.
Schouweiler wird in seine ominöse zweite Saison nach einem Aufstieg gehen. Stand man im Vorjahr quasi immer über dem Strich, so sollte man mit einem etwas breiteren Aufgebot, das aber auch Kontinuität verspricht, in der Lage sein, auch in diesem Jahr den Klassenerhalt zu schaffen.
Aufsteiger US Esch hat trotz des Erfolges der vergangenen Spielzeit seinen Trainer gewechselt. Mourad Boukellal ist neuer Übungsleiter, aber auch auf anderen Ebenen gab es Veränderungen im Verein. Man plant mittelfristig und so peilt man zunächst den Klassenerhalt mit einem erweiterten Kader an, wie uns Boukellal vor rund einer Woche verriet.
Aspelt ist nach drei Jahren die Rückkehr in die 2.Division gelungen, wo man mit einem breiter aufgestellten Team zunächst versuchen dürfte, sich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sichern, ehe man weitersieht.
