D2S2: erster Punktgewinn für Lasauvage am 8.Spieltag Mit Video! +++ 2-2 in Nörtzingen +++ Koerich muss ALSS vorbeiziehen lassen +++ Schouweiler hält Kopstal in Schach

Nach acht Spieltagen war es endlich so weit: nach einem 0:2-Rückstand ergatterte Minière Lasauvage beim 2-2 in Nörtzingen den ersten Punkt in der laufenden Saison. Durch Treffer von Marques Tavares (1-0, 29.‘) und Bali (2-0, 37.‘) erspielten sich die Gastgeber zunächst einen scheinbar bequemen Vorsprung. Doch im letzten Abschnitt der Partie konnte der FC Minière innerhalb von zehn Minuten zurückkommen (2-1, 71.‘ & 2-2, 80.‘) und freut sich so über den erwähnten ersten Zähler.

>> Fotogalerie Eine Halbzeit lang konnte Aufsteiger Gasperich gegen Absteiger Luna mithalten, danach brachte man sich selber in Bedrängnis. Martins‘ 0-1 (29.‘) folgte ein Eigentor der Oberkorner um die Hausherren zurück ins Spiel zu bringen (1-1, 45.‘+3). Die zweite Halbzeit begann dann fatal für den FC Tricolore, als Bonachera nach einer Notbremse die rote Karte sah (53.‘). Nur Minuten später sorgte Soares da Gama dann für die erneute Gästeführung (1-2, 60.‘) und nur kurz darauf machte Lopes per Elfmeter alles klar (13, 64.‘). „Im Moment bin ich ein wütender Trainer“ Tony Lopes, der Trainer von Gasperich, der aus gesundheitlichen Gründen am Sonntag selber nicht bei der Niederlage gegen Luna an der Seitenlinie stand, übte im Telefongespräch mit FuPa harsche Kritik an seinem Team. „Es fehlt an Effizienz, die Moral mancher Spieler ist zweifelhaft und manchmal scheint die Lust zu fehlen. Es fehlt oft an der nötigen Disziplin und wenn man den Trainern nicht zuhört und sich für Stars hält, dann kann man keine Spiele gewinnen. Wir bleiben aber dran, aber im Moment bin ich ein wütender Trainer“ so Lopes.

>> Das Tor von Kopstal im Video Am Sonntag ging Kopstal erstmals seit dem 14.September in der Meisterschaft nicht als Sieger vom Platz. Bei Aufsteiger Schouweiler geriet man durch Batzen in Rückstand, der eine Vorlage von De Sousa Neves zum 1-0 nutzen konnte (16.). Bereits eine Viertelstunde später hob Dragovic das Leder über den verdutzten Delle zum Ausgleich ins Tor (1-1, 31.‘), ein Ergebnis, das bis zum Schluss so bestehen blieb. Für die Gastgeber war es das zweite Spiel ohne Niederlage nacheinander.

Während fast einer Halbzeit hielt Biwer beim CSO hinten die Null, dann traf Ribeiro zum 1-0 (45.‘+1). Die zweite Hälfte gestaltete sich dann klarer für die Gastgebern, zumal Bispon Silvestre ziemlich früh nach Wiederanpfiff erhöhen konnte (2-0, 45.‘). In der Schlussviertelstunde machten Hartouane (3-0, 77.‘) sowie wieder Ribeiro (4-0, 88.‘) alles klar. Nach jetzt drei Siegen aus den vier letzten Meisterschaftsspielen überholt der CS Oberkorn Biwer in der Tabelle während es bei den Gästen weiter an Konstanz bei den abgelieferten Ergebnissen fehlt.

In Steinfort dauerte es eine Weile, bis die Partie gegen Ehleringen Fahrt aufnahm. Nach knapp zwanzig Minuten tauchten beide Teams dann vermehrt vor den gegnerischen Toren auf, den ersten Treffer landete Fernandes, der das 1-0 für die Gastgeber per Freistoß erzielen konnte (28.‘). Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Ferreira Martha de Freitas mit dem 2-0 nachlegen (43.‘). Ehleringen versuchte zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal heranzukommen, später wurde es dann hektischer mit viel Gewühl und vielen Karten, Ehleringens Silva sah in der Schlussphase die Ampelkarte. Als Boka dann in der 8.Minute der Nachspielzeit (!) das 3-0 für Steinfort machte, als er davon profitierte, dass der Gästetorwart den Ball nicht festhalten konnte, war die Partie endgültig entschieden.