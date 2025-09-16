D2S2: erneut Schützenfeste quer durch die Liga

Was am Wochenende los war

Einen bitteren Tag hatte Nörtzingen erwischt, das mit einem 1-7 im Heimspiel gegen Gasperich ein regelrechtes „Waterloo“ erlebte. Dabei erzielte Correia ab Minute 70 gar einen sogenannten lupenreinen Hattrick. Durch diesen hohen Sieg führt Gasperich nun die Tabelle an, punktgleich mit Biwer, das seine Aufgabe in Steinfort ebenso siegreich löste. Hensel und Amberg hießen die Torschützen beim 2:0. Ein spannendes Duell lieferten sich Lasauvage und US Esch. Bereits mit 2 Toren Vorsprung führten die Escher, nur um dann doch noch den 4:3-KO hinnehmen zu müssen. Bei diesem Spektakel durfte sich Ramos Rocha auf Seiten Lasauvages gleich dreimal in die Torschützenliste eintragen; durch diesen Sieg bleibt sein Team an den Spitzenplätzen dran, der Aufsteiger aus Esch hingegen wartet immer noch auf seine ersten drei Punkte.

Punktgleich mit Lasauvage, aber getrennt durch das bessere Torverhältnis, befindet sich Red Black auf Position 3. Zwar gewann man sein Heimpsiel gegen Kayl-Tetingen, lief aber einem 2:0-Rückstand hinterher und „profitierte“ von einer Roten Karte gegen Ardon (Minute 84) sowie einem Eigentor durch Delva in den Schlussminuten. Nichts für schwache Nerven also, zumindest wenn man Anhänger der AS Red Black war. Ungefährdet fiel der Sieg von Küntzig gegen Dalheim aus, 5-1 hieß es am Ende gegen das noch punktlose Schlusslicht. Küntzig also mit einem grundsoliden Saisonstart, das Team der Trainer Varnier und Ferge sollte dann ihrerseits langsam mit dem Punkten beginnen - hat man als Saisonziel doch oben mitspielen angegeben. Allerdings ist die Saison bekanntlich noch lang und daher noch alles möglich.

Moutfort nimmt den ganzen Einsatz aus Ehleringen mit nach Hause, beim 2-0 erzielten Perrey und Pestana die Tore; einziger Wehrmutstropfen war die Ampelkarte gegen Torschütze Perrey 5 Minuten vor dem regulären Ende. Im „letzten“ Spiel schlug Aspelt Schouweiler mit 3-1, bereits in Halbzeit eins führte man mit drei Toren. Aspelt hat nun 6 Punkte gesammelt, währenddessen der Gegner einen Zähler vorweisen kann.

Braun: „machen dem Gegner zu viele Geschenke“

Eric Braun, Trainer der Étoile Sportive Schouweiler: „Wir haben leider nur einen Punkt, obwohl das nicht ganz die Leistungen in den ersten zwei Spielen widerspiegelt. Wir haben bereits gegen zwei Absteiger gespielt, die das Ziel haben, direkt wieder aufzusteigen. In Steinfort hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt, aber leider haben wir am Ende nach einem individuellen Fehler unglücklich verloren.

Gegen die AS Red Black haben wir uns zuhause ebenfalls gut präsentiert und verdient 1:1 gespielt – gegen eine Mannschaft, die schon zwei Spiele gewonnen hatte. Das zeigt, dass wir durchaus mit jeder Mannschaft mithalten können. Am Sonntag haben wir in der ersten Halbzeit einfach nicht den nötigen Biss gehabt und uns erneut durch einfache Fehler teilweise selbst geschlagen. In der zweiten Halbzeit hat der Einsatz dann wenigstens gestimmt, aber ein Drei-Tore-Rückstand war nicht mehr aufzuholen.

Woran es liegt? Wir machen dem Gegner zu viele Geschenke und sind im Offensivspiel nicht konsequent genug. Es ist auch so, dass wir in den ersten Spielen quasi ständig rotieren mussten – wegen Urlaubsabwesenheiten und Verletzungen. Dochi das ist keine Ausrede, denn wir sind qualitativ und quantitativ gut aufgestellt. Die anderen Mannschaften haben damit sicher auch zu kämpfen. Deshalb machen wir uns keine Sorgen und sind überzeugt, dass wir noch viele Punkte holen werden, wenn wir unsere Fehler abstellen.“

