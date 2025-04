Symbolbild – Foto: Mathias Leschek

D2S2: Entscheidung um Aufstieg von Kopstal vertagt Leader muss nach 1:1 noch warten, UMW mit Kantersieg auf Platz und CSO entscheidet Spitzenspiel für sich

Im Spitzenspiel zwischen dem CS Oberkorn und Sporting Bartringen setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Oliveira eröffnete das Geschehen in der 24.Minute, vorbereitet von Freitas Goncalves (1:0). In der Nachspielzeit machte Anes Garcia nach einem Assist von Cruz Goncalves den Deckel auf den wegweisenden Heimsieg 2:0 (90.'+3), der für den CSO ein Vorentscheidung in Sachen direktem Aufstieg darstellen könnte.

Im Stade Emile Bintner trafen der FC Tricolore Gasperich und US Moutfort-Medingen in einer zunächst torlosen Partie der 2. Division aufeinander. Erst nach der Pause, in der 60.Spielminute brachte Burgarella die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur 5 Minuten später erhöhte Grandamme nach einer Vorlage von Mosaku auf 2:0 (65.'). Grandamme war in der 78.' erneut zur Stelle und köpfte nach das 3:0. Kurz vor Schluss erzielte Moutfort-Medingen den Ehrentreffer zum 3:1. Mit diesem Sieg überholen die Hauptstädter ihre Gäste vom Samstag.

Im Duell zwischen Küntzig und Schouweiler fiel das einzige Tor der Partie in der 68.Minute, als Traoré nach einer Vorlage von Bispo einnetzte (1:0). Zuvor verschoss Küntzig einen Elfmeter (49.'). Schouweilers Dia bot sich in der 71.' eine große Chance, er konnte jedoch nicht ausgleichen. Mit diesem Heimsieg hat Küntzig realistische Chancen auf die Aufstiegsrelegation.

In einem spannenden Duell trennten sich Leader Kopstal und die AS Luxemburg mit einem 2:2. Dabei lagen die Gäste aus der Hauptstadt gleich zweimal in Führung. Teixeira glich für Kopstal zum 1:1 aus, nachdem Cherif ihn bedient hatte. Baha machte das zweite Tor für Kopstal, jedoch reichte es nicht zum Sieg, so dass der Spitzenreiter seine Aufstiegsfeierlichkeiten verschieben musste.

An der Sauermündung kam es zu einem einseitigen Duell zwischen der Union Mertert-Wasserbillig und Luna Oberkorn, das mit einem unglaublichen 12:0 endete. Bonev eröffnete den Torreigen bereits in der 3.Minute (1:0). Sinanovic erhöhte auf 2:0 (24.'), Mehanovic traf per Elfmeter zum 3:0 (32.') und Lima Evora zum 4:0 (45.'). In der Nachspielzeit der 1.Hälfte erhöhte Parhamov auf 5:0 (45.'+1). In der 2.Halbzeit dominierte die UMW weiter: Mehanovic schnürte seinen Viererpack mit drei aufeinanderfolgenden Treffern (6:0, 54.', 7:0, 60.' & 8:0, 72.'), während Parhamov insgesant drei Tore erzielte (77.', 85.', 90.'+1). Sinanovic zeichnete für das zwischenzeitliche 11:0 verantwortlich (90.'). Durch diesen Kantersieg tat Mertert-Wasserbillig etwas für seine Tordifferenz und klettert als eines von drei Teams mit 36 Punkten auf Rang 3.

Im Duell zwischen Dalheim und Lasauvage fiel das einzige Tor der Partie in der 59. Minute. Die Gäste entschieden die Begegnung per Elfmeter und sicherten sich mit dem 1:0-Auswärtssieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.