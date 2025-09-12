D2S2: Duell zweier Absteiger ragt heraus

Leader Biwer steht zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison bei Absteiger Steinfort vor einer hohen Hürde und wird kämpfen müssen, möchte man seine weiße Weste behalten. In Zessingen kommt es zum Duell der Absteiger, wenn man den Pfaffenthaler Teil des neuen Fusionsvereins AS Red Black Luxemburg betrachtet. Zu Gast ist Kayl-Tetingen. Die Hauptstädter haben aus bislang erst zwei Partien einen Punkt mehr geholt als die Union 05, beide konnten bislang einen Sieg verbuchen. Es könnte also zu einem offenen Schlagabtausch kommen.

ASRL-Trainer Nilton Rocha gegenüber FuPa: „Ich sehe Kayl-Tetingen, Biwer, Gasperich und Ehleringen als Favoriten auf den Aufstieg, uns dagegen eher als Außenseiter. 95 Prozent des Paffenthaler Teams sind nach der Fusion nicht mehr da und die AS Luxemburg haben ein paar Schlüsselspieler verlassen. Auf der anderen Seite konnten wir drei sehr gute neue Spieler von den Kapverden holen.

Wir sind gut in die Saison gekommen und jetzt spielen wir zuhause, doch Kayl-Tetingen kommt mit einem Sieg aus dem 2.Ligaspiel zu uns. Wir gehen in die Partie, um zu gewinnen, werden dem Gegner aber den nötigen Respekt entgegenbringen. Einige Spieler, die bislang abwesend waren, kehren in den Kader zurück, dies wird uns weiterbringen. Die Begegnung wird auch etwas Besonderes, da Kayl-Tetingens Co-Trainer lange als Trainer bei der der AS Luxemburg war.“