D2S2: Duell der Extremitäten in Lasauvage Munsbach (1.) gastiert beim FC Minière (2.) +++ richtungsweisende Spiele in Ehleringen und Biwer +++ Koerich stellt Luna auf die Probe

Gewinnen dürfte das Gebot des Spiels zwischen Steinfort und der ALSS Luxemburg lauten, da wohl nur der Sieger dieser Begegnung zwischen dem Fünften und Vierten vorerst Teil der Spitzengruppe bleiben wird. Es handelt sich dabei nur um eine von etlichen wegweisenden Partien des 9.Spieltages im 2.Bezirk der 2.Division.

„Es wird auf die Tagesform ankommen“

Der Steinforter Trainer Filipe Vila Verde blickte für FuPa auf die schwere Partie für seine Elf: „Jedes Spiel ist wichtig. Leider fehlt uns aber die Konstanz, das ist Fakt, hängt aber auch damit zusammen, dass wir oft Verletzte zu beklagen hatten und dann mit jüngeren Spielern antreten mussten. An guten Tagen ist unser Spiel in Ordnung, läuft es einmal nicht, dann machen wir uns aber selber oft das Leben schwer. In unserer Division kann aber jeder jeden schlagen, viele Teams scheinen auch nach acht Spieltagen noch etwas grün hinter den Ohren zu sein. Gegner ALSS hat bewiesen, dass man spielerisch gut und physisch stark ist. Es wird am Sonntag auf die Tagesform ankommen, ein Vorteil für uns könnte sein, dass wir besser gegen Mannschaften auftreten, die mitspielen. Ob alle meine Spieler an Bord sein werden erfahre ich erst heute Abend beim Abschlusstraining, da unterziehen sich einige zuletzt Verletzte noch einem letzten Test.“

Auch Ehleringen zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf wenig konstant, was aber eine logische Konsequenz der Vereinspolitik ist, in der man stets auf teils sehr junge Talente setzt und junge Mannschaften legen öfter ein Auf und Ab an den Tag. In den vergangenen Wochen sah man Gegner CSO in der Tabelle an einem vorbeirauschen. Nur an einem guten Tag wird man die Aufholjagd des Gegners in diesem Südduell wohl bremsen können. Ähnlich sieht die Ausgangslage für Aufsteiger Schouweiler beim Gastspiel in Biwer aus, Kopstal wusste unter der Woche mit einem 2-2 in einem Testspiel in Lorentzweiler zu überzeugen und wird entsprechend gut gerüstet und in der Favoritenrolle in das Heimspiel gegen Nörtzingen gehen.

Spitzenreiter Munsbach wird die drei Punkte bei Schlusslicht Lasauvage fest eingeplant haben, nach drei Niederlagen in Serie muss Küntzig dagegen gegen den Vorletzten Gasperich versuchen, eine Trendwende einzuleiten. Interessant wird es in Oberkorn werden, wo der Tabellenzweite Luna den ambitionierten FC Koerich zu Gast haben wird und die Punkte keinesfalls geschenkt bekommt. Mit dem schwächsten Sturm der Topteams, dagegen mit der besten Abwehr der Liga, reist der Gegner an, der versuchen muss, gegen die zweitbeste Defensive seine mangelnde Effizienz in den Griff zu bekommen, anders wird es schwer werden, etwas Zählbares vom Absteiger mitzunehmen.