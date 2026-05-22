 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

D2S2: die Blicke richten sich gen Tetingen und Moutfort

Fernduell um Platz 2 im Fokus, ansonsten sind alle wichtigen Entscheidungen gefallen

von Paul Krier · Heute, 07:32 Uhr · 0 Leser
Biwer (in grün) spielt am Samstag in Tetingen (rot) um den direkten Aufstieg
Biwer (in grün) spielt am Samstag in Tetingen (rot) um den direkten Aufstieg – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.

Relevante Spiele

Die Musik spielt in der Tat nur noch auf zwei Plätzen am letztem Spieltag des 2.Bezirks der 2.Division: Biwer gastiert in Tetingen und hofft – auch aufgrund der besseren Tordifferenz – durch einen Sieg, den direkten Aufstieg noch erreichen zu können. Blickt man auf die Formtabelle, dann stellt man fest, dass dies keineswegs ein Selbstläufer für den FC Jeunesse wird.

Zweiter im Bunde im Fernduell um Rang 2 ist Moutfort, gleichzeitig Inhaber dieses Platzes. Der kleine Verein aus der Gemeinde Contern empfängt ein Küntzig, das zwar einen soliden Platz in der Tabelle belegt, aber zuletzt vier Spiele in Serie verlor. Vieles spricht also für Moutfort als zweiten direkten Aufsteiger.

Morgen, 18:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Die restlichen Spiele

Red Black Luxemburg ist Meister, daran dürfte nichts mehr zu rütteln sein, denn man wird erstens kaum in Dalheim verlieren und Moutfort wird ebenfalls keine 28 Tore aufholen. Gasperich testet gegen Aspelt bereits für die Aufstiegsrelegation und die US Esch gegen Nachbar Ehleringen für sein Barrage-Spiel gegen den Abstieg. Nörtzingen, das in Lasauvage antritt, steht bereits als Absteiger fest.

Morgen, 18:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
US Esch
US EschUS Esch
18:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
18:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 18:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

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