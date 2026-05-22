D2S2: die Blicke richten sich gen Tetingen und Moutfort

Biwer (in grün) spielt am Samstag in Tetingen (rot) um den direkten Aufstieg – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.

Relevante Spiele

Die Musik spielt in der Tat nur noch auf zwei Plätzen am letztem Spieltag des 2.Bezirks der 2.Division: Biwer gastiert in Tetingen und hofft – auch aufgrund der besseren Tordifferenz – durch einen Sieg, den direkten Aufstieg noch erreichen zu können. Blickt man auf die Formtabelle, dann stellt man fest, dass dies keineswegs ein Selbstläufer für den FC Jeunesse wird.