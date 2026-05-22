D2S2: die Blicke richten sich gen Tetingen und Moutfort

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.
Die Musik spielt in der Tat nur noch auf zwei Plätzen am letztem Spieltag des 2.Bezirks der 2.Division: Biwer gastiert in Tetingen und hofft – auch aufgrund der besseren Tordifferenz – durch einen Sieg, den direkten Aufstieg noch erreichen zu können. Blickt man auf die Formtabelle, dann stellt man fest, dass dies keineswegs ein Selbstläufer für den FC Jeunesse wird.
Zweiter im Bunde im Fernduell um Rang 2 ist Moutfort, gleichzeitig Inhaber dieses Platzes. Der kleine Verein aus der Gemeinde Contern empfängt ein Küntzig, das zwar einen soliden Platz in der Tabelle belegt, aber zuletzt vier Spiele in Serie verlor. Vieles spricht also für Moutfort als zweiten direkten Aufsteiger.
Red Black Luxemburg ist Meister, daran dürfte nichts mehr zu rütteln sein, denn man wird erstens kaum in Dalheim verlieren und Moutfort wird ebenfalls keine 28 Tore aufholen. Gasperich testet gegen Aspelt bereits für die Aufstiegsrelegation und die US Esch gegen Nachbar Ehleringen für sein Barrage-Spiel gegen den Abstieg. Nörtzingen, das in Lasauvage antritt, steht bereits als Absteiger fest.
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