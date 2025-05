D2S2: Derby und Kellerduell im Fokus

Biwer lauert direkt hinter den oberen Barrage-Plätzen und empfängt am Sonntag Küntzig, das nicht mehr gegen die erneute Aberkennung des Forfait-Sieges gegen die AS Luxemburg vorgehen wird und damit nur noch mathematische Chancen Richtung Aufstieg hat. Der Trend deutet auf ein offenes Spiel hin. Schouweiler braucht rein rechnerisch noch einen Punkt, um den Klassenerhalt perfekt zu machen, realistisch ist der Abstieg aber eigentlich nicht mehr. Auf jeden Fall wird die UMW im Südwesten die Favoritenrolle bekleiden.

Das Topspiel des Wochenendes bestreiten der CS Oberkorn und Tricolore Gasperich. Sollte der CSO nicht verlieren, wäre man sicher aufgestiegen – als heimstärkstes Team sollte dieses Unterfangen möglich sein, wenngleich der Gegner auswärts ebenfalls gut ist. Bartringen wird gegen das gerettete Dalheim die Gelegenheit haben, im engen Rennen um die Aufstiegsrelegation nachzulegen. Kopstal steht bereits als Aufsteiger fest, möchte aber Meister werden und muss so beim keineswegs leichten Gastspiel in Moutfort bestehen.

Ein vorentscheidendes Kellerduell am 24.Spieltag des 2.Bezirks der 2.Division ist gleichzeitig ein Gemeinde-Derby: der Drittletzte Minière Lasauvage hat Schlusslicht Luna Oberkorn zu Besuch. Mit 4 bzw. 3 Punkten aus den letzten drei Partien sind beide mässig ausgestattet, doch Luna konnte am vergangenen Wochenende mit einem Überraschungssieg gegen die AS Luxemburg aufwarteten. Glaubt man bei den Oberkornern noch an den direkten Klassenerhalt?