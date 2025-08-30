D2S2: Derby Dalheim – Aspelt und Duell zweier Absteiger

Lasauvage bekommt es am 2.Spieltag zuhause mit einem harten Brocken, nämlich Absteiger Ehleringen zu tun, dem man in dieser Begegnung Vorteile einräumen muss. Eine Favoritenrolle wird Moutfort auch zuhause gegen Nörtzingen bekleiden. Eine engere Kiste kann man sich in der Partie Gasperich – Küntzig erwarten, da beide in etwa die gleichen Zielsetzungen haben. Derby-Zeit heißt es nach anderthalb Jahren wieder zwischen Dalheim und Aspelt. Den Red Boys gelang der lang ersehnte Aufstieg und so wird man mit einer gehörigen Portion Motivation zum Nachbarn fahren.

Nach dem Auftaktspiel in Steinfort hat Schouweiler gleich die nächste schwere Aufgabe vor sich: mit der AS Red Black Luxemburg kommt ein neues Team, halb Absteiger, halb Fusion, in den Südwesten, der seine Ambitionen sicherlich noch anmelden wird. Mit seinen Gästen und Mitabsteiger Steinfort hat Kayl-Tetingen in seinem ersten Heimspiel gleich eine nächste Bewährungsprobe vor sich. Aufsteiger US Esch wird dagegen in der Außenseiterrolle auf Jeunesse Biwer treffen.