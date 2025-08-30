 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Ob es für Aufsteiger Aspelt beim Nachbarn etwas zu bejubeln geben wird?
Ob es für Aufsteiger Aspelt beim Nachbarn etwas zu bejubeln geben wird? – Foto: Paul Krier (Archiv)

D2S2: Derby Dalheim – Aspelt und Duell zweier Absteiger

Kayl-Tetingen empfängt Steinfort, Südduell zwischen Lasauvage und Ehleringen

Lasauvage bekommt es am 2.Spieltag zuhause mit einem harten Brocken, nämlich Absteiger Ehleringen zu tun, dem man in dieser Begegnung Vorteile einräumen muss. Eine Favoritenrolle wird Moutfort auch zuhause gegen Nörtzingen bekleiden. Eine engere Kiste kann man sich in der Partie Gasperich – Küntzig erwarten, da beide in etwa die gleichen Zielsetzungen haben. Derby-Zeit heißt es nach anderthalb Jahren wieder zwischen Dalheim und Aspelt. Den Red Boys gelang der lang ersehnte Aufstieg und so wird man mit einer gehörigen Portion Motivation zum Nachbarn fahren.

Nach dem Auftaktspiel in Steinfort hat Schouweiler gleich die nächste schwere Aufgabe vor sich: mit der AS Red Black Luxemburg kommt ein neues Team, halb Absteiger, halb Fusion, in den Südwesten, der seine Ambitionen sicherlich noch anmelden wird. Mit seinen Gästen und Mitabsteiger Steinfort hat Kayl-Tetingen in seinem ersten Heimspiel gleich eine nächste Bewährungsprobe vor sich. Aufsteiger US Esch wird dagegen in der Außenseiterrolle auf Jeunesse Biwer treffen.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Paul KrierAutor