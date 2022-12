D2S2: der 11.Spieltag wird ab heute Abend nachgeholt Das eine, richtige Topspiel gibt es an diesem Wochenende nicht +++ richtungsweisendes Nörtzingen - Ehleringen

Steinfort bestreitet auch sein letztes Heimspiel vor der Winterpause an einem Donnerstag, erneut aufgrund anderweitiger Verpflichtungen von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Entsprechend tritt man heute Abend gegen den Vorletzten Schouweiler an, ein Gegner, der keineswegs unschlagbar daherkommt. Mit Biwer gegen Tabellenführer Munsbach steht heute ein zweites Spiel an. Zwar befinden sich die Gäste aktuell in einem „Mini-Tief“ nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Partien, da es Biwer über den bisherigen Saisonverlauf gesehen aber an Konstanz fehlt, kann man den Leader beim heutigen Spiel dennoch als Favorit ansehen.

Den Sonntag leitet bereits um 14:30 Uhr das Spiel Nörtzingen – Ehleringen, bei dem wie erwähnt das Heimrecht getauscht wurde. Die Begegnung kündigt sich nicht nur als wegweisend sondern auch äußerst interessant an, da die Gäste den Platz seit Mitte Oktober nur einmal als Verlierer verließen, dies gegen Absteiger Steinfort. Nörtzingen ist seitdem sogar unbesiegt. Entsprechend sind die zwei Kontrahenten im FuPa-Power-Ranking auch unter aktuell den formstärksten Mannschaften zu finden. Weniger eng dürfte es in Kopstal zugehen, wo Tricolore Gasperich gastiert. Trotzdem sollten die Gastgeber Vorsicht walten lassen, da der Aufsteiger eine Serie von vier Partien ohne Niederlage hingelegt hat. Währenddessen hakte es in den vergangenen Spielen bei Kopstal, aus fünf Partien konnte man nur einen Dreier holen.

Koerich, das zweimal infolge verlor, dennoch weiter in Reichweite der oberen Relegationsplätze liegt, tritt bei Schlusslicht Lasauvage gegen ein Team an, das einen leichten Aufwärtstrend erkennen ließ. Vorsicht ist also geboten, wenngleich ein Auswärtserfolg drin sein sollte. Was der CSO zuletzt ablieferte war weder Fisch, noch Fleisch und so wird man es gegen die ALSS schwer bekommen, der es aber ebenfalls an Konstanz fehlte. Küntzig, immer mal wieder für eine Überraschung gut, hat zum Abschluss des Spieltages um 16 Uhr noch den Tabellenzweiten Luna Oberkorn zu Gast.

Heute, Donnerstag