Munsbach gewann bereits am vergangenen Donnerstag in Biwer – Foto: Marc Hensel

D2S2: CSO zerlegt ALSS Lasauvage – Koerich abgesagt +++ weitere Topteams gewinnen +++ Remis in Nörtzingen

Engagiert, erfolgreich ohne aber zu überzeugen. So konnte man Steinforts 2-0 gegen Aufsteiger Schouweiler am vergangenen Donnerstag zusammenfassen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit machte der Absteiger zu Beginn der zweiten Hälfte die Tore zum erwartungsgemäßen Heimsieg. Ferreira Martha traf unmittelbar nach Wiederbeginn zum 1-0, Weis erhöhte nach einer knappen Stunde (2-0, 59.‘), womit das Schlussergebnis bereits feststand.

Mit einem etwas glücklichen Erfolg behauptete sich Leader Munsbach ebenfalls schon am Donnerstag in Biwer. Die Gastgeber hatten den besseren Start, Munsbach kam nach und nach aber auch nach vorne, richtige Torchancen sollten aber bis kurz vor die Pause rar gesät bleiben. Schettgen brachte per Volley nach einer zu kurz geratenen Kopfballabwehr der Gäste zum 1-0 (41.‘). In der Folge näherte sich Munsbach zweimal sehr gefährlich an, die Seiten wurden aber mit der Führung für die Gastgeber gewechselt. Biwer arbeitete bis Mitte der zweiten Halbzeit sogar am Ausbau seiner Führung, wurde aber für das Auslassen einiger guter Chancen durch Lukic bestraft, der davon profitierte, dass die Abwehr der Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam (1-1, 66.‘). Es ging hin und her, es wurde aber auch härter und in der Schlussphase drückte Munsbach auf das Führungstor. Hatte De Oliveira nach einem Solo und einem Pfostenschuss noch Pech, so war Lukic eine Minute später wieder zur Stelle, um ein Zuspiel von Muller zum 1-2 zu verwerten (80.‘). Biwer gab sich nicht auf, sah einen Versuch, auszugleichen von der Linie geklärt, bei einem weiteren ging ein Kopfball neben das Tor.

Innerhalb von nur sechs Minuten stand das Schlussergebnis im „gedrehten“ Spiel zwischen Nörtzingen und Ehleringen fest. Nach einem 0-0 zur Pause war es Freire Mendes, der die Gastgeber nach einem Assist von Bali in Führung bringen konnte (1-0, 56.‘), sechs Minuten später glich Kozar per Elfmeter aus (1-1, 62.‘). In einer aufgrund eines noch ausstehenden Nachholspiels unvollständigen Tabelle klopft Nörtzingen tatsächlich an den oberen Relegationsplätzen an.

Der CS Oberkorn verwies Topteam ALSS Luxemburg mit einem satten 5-2 in seine Schranken, welches laut FuPa-Informationen auf Seiten der Gäste zur Trennung von ihrem Trainer geführt haben soll. Eine offizielle Bestätigung dieser Information steht aber noch aus. Stand es am Oberkorner „Woiwer" bis kurz nach der Pause noch 0-0, fielen ab diesem Zeitpunkt und bis in die Nachspielzeit hinein ganze sieben Tore. Binnen weniger als einer Viertelstunde brachte Hartouane (1-0, 56.'), Rodrigues (2-0, 64.') und Bispo Silvestre (3-0, 73.') den CSO klar in Führung. Lassissi Ahmed (3-1, 79.') verkürzte, dann fielen die Tore fast im Minutentakt: Moreira erhöhte auf 4-1 (88.'), Mendes gelang das 4-2 (89.') und Gomes erzielte den Schlusspunkt (5-2, 90.'+3). Die Oberkorner beziehen damit Stellung hinter ihrem Gegner und auch hinter den oberen Relegationsplätzen.

Kopstal gewann zuhause mit 2-0 gegen Gasperich – Foto: Guy Braun

Kopstal spielt weiter um den Aufstieg mit und konnte seine gute Hinrunde mit einem Heimsieg gegen Aufsteiger Gasperich untermauern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Hausherren durch ein Kopfballtor von Rocha Faial im Anschluss an eine Ecke in Führung (1-0, 54.'), in der Schlussphase staubte Batista Andrade zum 2-0 ab (81.') und brachte den Heimsieg somit unter Dach und Fach.

Das Spiel zwischen Lasauvage und Biwer wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im "Stade des Mineurs" am Sonntag Vormittag abgesagt. Ein Nachholtermin wurden von Seiten der FLF noch nicht mitgeteilt.