D2S2: CSO teilt die Punkte mit Lasauvage

Auch das Derby im Süden der Hauptstadt ging mit einem Remis zu Ende. Dabei kamen die Gäste aus Gasperich im Nachbarviertel Zessingen von weither zurück. Da Quelha Goncalves (1:0, 26.‘) und De Sousa Silva (2:0, 33.‘) hatten die gastgebende AS Luxemburg per Doppelschlag in die Spur gebracht. Mosaku gelang es aber noch vor der Pause zur verkürzen (2:1, 40.‘). Nachdem De Sousa Silva mit seinem zweiten persönlichen Treffer wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung gesorgt hatte (3:1), führte eine Eigentor der ASL zum Anschluss für den FC Tricolore (3:2, 66.‘). Keine 10 Minuten später glich Wombel aus (3:3, 75.‘). Bei diesem Unentschieden, das keinem wirklich etwas bringt, sollte es schließlich bleiben.

Gelang Moutfort vor Wochenfrist das erste Spiel ohne Gegentor, so blieb man an diesem Wochenende im Verfolgerduell mit Bartringen ohne eigenen Treffer. Schon nach 5 Minuten gingen die Gäste per unten links verwandeltem Elfmeter durch Lamberti in Führung (0:1). Im weiteren Verlauf der 1.Hälfte wurde die Partie ausgeglichen, ehe Faroukh eine Flanke von Lamberti per Kopf zum 0:2 ins Tor beförderte (31.‘). Pech hatten die Hausherren in der 40.‘, als man den Anschluss nach einem Lattentreffer nur knapp verpasst hatte. Als dann Matos Almeida kurz vor dem Pausenpfiff rot sah (44.‘), rückte das Comeback für die Hausherren in weite Ferne. In der 2.Hälfte vergab Bartringen eine weitere Großchance, am Ende blieb es beim verdienten Auswärtserfolg, durch den man auf Rang 3 vorrückt.