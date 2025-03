D2S2: CSO gewinnt Derby, UMW und ASL werden überrascht

Gasperich überraschte Gastgeber Union Mertert-Wasserbillig mit einem 1:2-Auswärtssieg, bei dem es zur Pause noch 0:0 stand. In der 55.' brachte Gatti die Gäste in Führung, als er per Abstauber traf (0:1). 8 Minuten später erhöhte Grandamme auf 0:2 (63.'). Erst ganz am Ende gelang Zwick für die Gastgeber der Anschlusstreffer (1:2, 90.'). Trotz dieses späten Tores blieb der Sieg für Tricolore bestehen und die UMW rutscht aus den Aufstiegsrängen heraus.

Im wichtigen Spiel mit Blick nach unten setzte sich Dalheim mit 2:1 gegen Nörtzingen durch. Walter eröffnete das Geschehen bereits in der 8.Minute, als er nach einem Assist von Berkel ins Netz traf (1:0). Unmittelbar vor der Halbzeit erhöhte Nicolleau auf 2:0 (45.'+3), nachdem Arfaoui ihn in Szene gesetzt hatte. Nörtzingen gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 71.' durch Lambert, der nach Assist von Semir erfolgreich abschloss (2:1).

Im Anschluss an eine Ecke drehte Neves die Partie dann aus dem Gewühl heraus (1:2, 66.‘) und nachdem mit Da Silva Magalhaes ein weiterer Spieler der Hausherren vorzeitig vom Feld musste (76.‘), rückte ein Comeback für Schouweiler in weite Ferne. Nur kurz darauf nutzte Pierini eine weitere Standardsituation, um per Volley auf 1:3 zu stellen (79.‘).

Schouweiler brachte sich nach einer frühen Führung durch Dia (1:0, 6.‘) gegen Moutfort selber um seinen Lohn. In der 16.‘ verschoss Verrucci so z.B. einen Elfmeter, kurz darauf vergab Bartzen eine gute Gelegenheit und als der bis dahin einzige Torschütze in der 33.‘ bereits gelb-rot sah, konnte man Böses ahnen. Gleich zu Beginn der 2.Hälfte segelte ein Freistoß genau auf Pierini, der aus zentraler Position zum 1:1 ausgleichen konnte (51.‘).

Bartringen dominierte das Spiel in Lasauvage deutlicher als erwartet. Nach einer halben Stunde eröffnete Lamberti die Partie mit seinem Treffer zum 0:1 (30.'). Kurz vor der Halbzeit erhöhte Mendes auf 0:2, nachdem Chérif ihn bedient hatte (45.'). Nach der Pause war es erneut Lamberti, der in der 65.' nach einer weiteren Vorlage von Chérif auf 0:3 stellte. Den Schlusspunkt setzte Aitelhocine in der 89.' (0:4). Mit diesem Erfolg übernimmt der FC Sporting den 4.Tabellenrang.

Kopstal ließ es gegen Küntzig spannender werden, als man vor der Pause hätte denken können. Cherif setzte sich früh zum 1:0 durch (10.‘), in der Schlussphase der 1.Halbzeit erhöhte Gounebana nach Assist von Sraidi auf Konter zum 2:0 (36.‘). Ob sich die Gastgeber zu sicher fühlten ist unklar, doch als Faber in der 72.‘ per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:1 verkürzte, wurde es gegen Ende hin noch eine enge Kiste, doch der Leader brachte den knappen Vorsprung über die Runden und feierte seinen neunten Sieg in Folge!

Die Gäste aus Biwer gingen Mitte der 1.Halbzeit in Zessingen in Führung: in der 17.' traf Molitor nach Assist von Wagner zum 0:1. Mitte der 2.Hälfte glich die AS Luxemburg in der 69.' durch Da Quelha Goncalves aus (1:1), doch Jeunesse Biwer antwortete zeitnah: Weisgerber brachte sein Team in der 77.' nach Vorarbeit von Prosser erneut in Führung (1:2), welche am Ende zum Dreier reichen sollte.