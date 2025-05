D2S2: CSO gelingt Aufstieg in die 1.Division

Schlusslicht Luna konnte zeitweilig an einen Punktgewinn im wichtigen Kellerduell bei Nachbar Lasauvage glauben, musste aber nach zwischenzeitlichem 2:2 doch noch ein Gegentor hinnehmen und verliert den Anschluss an Platz 12 und damit an den Gegner des Tages. Mit 5 Punkten Rückstand auf Rang 13 bei zwei verbleibenden Spielen wird das Erreichen der Abstiegsrelegation ein sehr schweres Unterfangen für Luna.

Im Duell zwischen der AS Luxemburg und Nörtzingen fiel das erste Tor in der 24. Minute durch einen Elfmeter für die Gastgeber. Doch die Gäste antworteten schnell: Caetano glich in der 30.' nach einem Pass von Santos aus. In der zweiten Halbzeit verwandelte Caetano erneut einen Elfmeter zum 1:2. Kurz vor Schluss traf er zum 1:3 und sicherte somit den im Abstiegskampf sehr wichtigen Sieg für Nörtzingen.

AS Lëtzebuerg-Fëschmaart AS Luxemburg

Gleich nach der Pause (47.') baute Faroukh die Führung auf 4:0 aus. Ouchatti erzielte per Kopfball das 5:0 (50.'), gefolgt von Faroukh, der in der 63.' das 6:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte Sijaric in der 70.', nach einer Vorlage von Faroukh. Bartringen konnte mit diesem Sieg den Abstand auf Rang 5 auf 5 Punkte ausbauen.

Bartringen dominierte sein Heimspiel gegen Dalheim mit einem klaren 7:0-Sieg. Belfassi eröffnete den Torreigen in der 27.Minute nach einer Vorlage von Bartnik (1:0). Lamberti erhöhte in der 39.' auf 2:0, nach einem Pass von Faroukh. Unmittelbar vor der Halbzeit (45.'+3) traf Belfassi erneut, unterstützt von Duprel (3:0).

In einem spannenden Duell setzte sich der CS Oberkorn mit 2:1 gegen Tricolore Gasperich durch und steigt damit in die 1.Division auf. Ramos De Paula gelang in der 41.' mit einem Fernschuss das 1:0 für die Gastgeber. Durch einen Elfmeter erzielte Cunha Teixeira in der 72.' den Ausgleich (1:1). Quasi in letzter Sekunde sorgte Freitas Goncalves dann für den entscheidenden Siegtreffer (2:1, 90.'+5). „Eine tolle Geschichte für den Verein geschrieben“ CSO-Trainer Fred di Biase nach dem Sieg: „Ein toller Sieg in der Nachspielzeit! Wir haben die Begegnung gut kontrolliert, aber Gasperich spielt sehr guten Fußball. Wir haben mit diesem Aufstieg und mit meinen Spielern eine tolle Geschichte für den Verein geschrieben. Mir gelang zudem die Meisterschaft mit den Reserven (d.Red. die noch nicht zu hundert Prozent sicher ist), etwas das wir mit der 1. Mannschaft auch noch versuchen zu erreichen.“ Restprogramme CSO: Küntzig (a), Dalheim (h)

Gasperich: Nörtzingen (a), Küntzig (h)

In einem verrückten Duell zwischen Schouweiler und Mertert-Wasserbillig fielen insgesamt acht Tore. Die Gäste gingen früh durch Bonev (0:1, 11.') in Führung, gefolgt von einem Eigentor von Fortes Oliveira (0:2, 19.'). Die Etoile Sportive kämpfte sich aber zurück: Bartzen (1:2, 37.') verkürzte, bevor Antunes per Elfmeter (45.'+3) noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (2:2). Nach einem weiteren Eigentor desselben Antunes (2:3, 51.') und dem postwendenden Ausgleich durch Bartzen (3:3, 52.') blieb das Spiel offen. Bonev (3:4, 63.') brachte Mertert-Wasserbillig erneut in Führung, bevor Schouweilers Dia (67.') mit einer belb-roten Karte vom Platz musste. Bonev schnürte seinen Hatrrick in der 75.' und sicherte den Gästen den Sieg (3:5) und damit die quasi sichere Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Schouweiler bestätigt Trainergespann Wie uns von Seiten der Etoile Sportive Schouweiler am Dienstagvormittag mitgeteilt wurde, bleib das Gespann um Cheftrainer Eric Braun auch in der kommenden Saison beim Zeitdivisionär. Restprogramme Schouweiler: Luna (a), ASL (h)

UMW: Moutfort (h), Bartringen (a)